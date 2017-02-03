Украина упустила свой шанс с НАТО – Золотарев

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Президент Петр Порошенко заявил, что в Украине пройдет референдум по вопросу вступления в Организацию Североатлантического договора. Также он высказал мнение, что без НАТО стране не обойтись.

Глава государства добавил, что со стороны западных стран было бы абсолютно безответственно ослабить трансатлантическое сотрудничество. При этом заявления относительно референдума по вступлению в Альянс звучат уже не первый год – и не только от президента.

Вероятность вступления Украины в НАТО в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политический эксперт Андрей Золотарев.

Заявления о референдуме по вступлению в НАТО мы слышим не впервые. Стоит ли ожидать того, что за свое президентство Порошенко все же вынесет этот вопрос на общественное обсуждение?

– Такого рода заявления, которые весьма условно стоят ногами на твердой почве, свидетельствуют о приближении выборов. Это верный признак.

С практической точки зрения референдум о вступлении в НАТО сейчас не имеет абсолютно никакой ценности, потому что достаточно заглянуть в устав организации и увидеть, что страна, на территории которой имеется не урегулированный конфликт, у которой имеются территориальные споры с сопредельными государствами, не может быть принята в НАТО.

Все дело в том, что существует более 250 стандартов, которым должны отвечать ВСУ для того, чтобы можно было ставить вопрос в практической плоскости. Действительно, за последние три года сделано было довольно много в плане приближения к стандартам НАТО, однако мы еще космически далеки.

Если говорить о практической стороне вопроса, то этот референдум можно было проводить лет эдак десять тому назад, когда действительно Украина была близка к получению плана действий по членству в НАТО. Однако тогда внутриполитические проблемы и дрязги не позволили этого сделать. Мы упустили свой шанс.

Сегодня, как минимум, надо ставить вопросы те, которые действительно важны для политической жизни. Тот же референдум относительно Донбасса, с которым мы сегодня не знаем, что делать, относительно которого у нас нет сегодня четкой стратегии.

А вот референдум о вступлении в НАТО, безусловно, можно провести. Однако это никоим образом не повлияет на сам вопрос вступления в НАТО. И вряд ли приблизит Украину к членству в этой организации.

По какой причине НАТО может отказывать Украине в членстве, если референдум будет проведен? РИА Новости Украина Евгений Котенко Рудяков: референдум о вступлении в НАТО - новая "сказка" от Порошенко

– Во-первых, это внешнеполитическая ситуация, экономическое состояние страны и состояние ее вооруженных сил. Ни по одному из этих критериев мы претендовать сегодня на членство в НАТО, увы, не можем.

Если учесть, что это заявление Петр Порошенко сделал в интервью немецкой газете, можно ли это расценивать как определенный сигнал европейским коллегам?

– Безусловно. Сегодня складывается достаточно неблагоприятная внешнеполитическая ситуация для Украины. И так хотят показать приверженность Украины европейскому курсу на фоне того, что пошли разговоры такого толка, что Европа нас обманула, Европа нас кинула. И с той стороны все чаще мы видим заявления в духе того, что Украина разочаровывает. Безусловно, такое заявление имеет политической значение. Но не более.

Можем ли мы услышать заявления, что Альянс тоже уже неэффективен?

– Логика процесса приведет к тому, что такие заявления будут звучать все чаще и чаще. Уже в этoм году.

Население страны готово ко вступлению в НАТО?

– Действительно, сейчас значительно увеличилось количество сторонников вступления в НАТО. Однако, тем не менее, и доля противников весьма высока, и этот вопрос точно так же, как и ранее, будет раскалывать страну. Только с той разницей, что ранее преобладали все-таки противники вступления в НАТО. А сейчас, по разным социологическим опросам, 50 на 50.

Есть какая-то вероятность того, что даже без вступления в НАТО на территории Украины могут появиться какие-то базы против ракетной обороны или базы дислокации военных Альянса? РИА Новости Украина Евгений Котенко Бортник рассказал, почему сейчас не до референдума по НАТО

– Если исходить из того политического курса, который мы видели со стороны НАТО, со стороны США, который является ключевым членом этой организации, то раньше такой сценарий выглядел фантастическим. Однако сейчас мы будем свидетелями достаточно серьезных корректив внешней политики, смены команды в госдепартаменте. Тем не менее, вероятность такого сценария крайне низка.

Если говорить об изменении политики администрации США, стоит ожидать переформатирования в НАТО?

– Действительно, заявления Дональда Трампа относительно того, что США не должны бескорыстно заниматься вопросами безопасности других стран, насторожил очень многих членов НАТО. И члены его команды указывают на то, что целый ряд членов Альянса тратит менее 2% своего годового бюджета на оборону.

Я так предполагаю, что внутри НАТО мы увидим достаточно сложные противоречивые процессы. Действительно, США будут менять подходы относительно этой организации.

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Напомним, эксперт Елена Снигирь в эфире "ГС" заявила, что у ОБСЕ отсутствует опыт введения вооруженных и полицейских миссий в регионы, где конфликт еще не исчерпал себя.

Ранее военный эксперт Игорь Левченко в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил: законопроект о разрыве контрактов военнослужащими в ВСУ был ветирован из-за опасений существенно ослабить боеспособность армии.