Спецкор о хлипком перемирии в Авдеевке

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

В Авдеевке стало спокойнее. В городе не стреляют. Письменной договоренности о прекращении огня придерживаются обе стороны противостояния.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям прилагает усилия для помощи жителям города. К семи часам утра 3 февраля из Авдеевки были эвакуированы 200 человек, в том числе 95 детей.

Подробнее о ситуации в Авдеевке в эфире радиостанции Голос Столицы с места событий сообщил корреспондент "КП" в Украине" Артем Маслаков.

Какая сейчас ситуация в Авдеевке? Слово и дело Обстрелы Авдеевки, блокада Донбасса, референдум по НАТО. Мнение политолога

— Сейчас наступило затишье, это вселяет определенный оптимизм, стрельбы в районе именно этой точки соприкосновения сейчас нет. Уже в ближайшие часы группы ремонтников должны выехать для осуществления действий на поврежденных линиях электропередач. В самом городе ситуация, несмотря на вчерашние обстрелы, несмотря на то, что было попаданий несколько в жилые секторы, достаточно спокойная. Люди привычные, к сожалению, к подобному. И открылись магазины, подвозят гуманитарную помощь, вода в достаточном количестве есть, по-прежнему нет света и достаточно прохладно в квартирах. Если вчера мы говорили о 14 градусах в квартирах в среднем по городу, то сейчас уже 13-12 градусов. Дома остывают, хотя морозы и спали, но люди верят в то, что все-таки смогут починить, восстановить линии электропередач и возобновится подача света.

Тенденция к вывозу людей сохраняется, в первую очередь вывозят детей и силами не только государственных служб, но и своими, веря в то, что жесткая стадия конфликта все-таки должна прекратиться, может быть сегодняшнее затишье получит продолжение и стрелять не будут.

Куда именно вывозят людей?

— Это север Донецкой области, в курортную зону Святогорска вывозят большую часть авдеевцев. Там запущены и расконсервированы лагеря детские, где их и расселяют, при этом волонтеры помогают чем могут, условия создаются достаточно комфортные. Ну а те люди, которые самостоятельно вывозят родственников, делают это не первый раз. Периодически это все происходит, вывозят к своим близким, насколько я знаю, Днепропетровская, Харьковская область в первую очередь, в Киев вывозят людей. Но, повторюсь, рассчитывают все-таки вернуться.

Есть ли пострадавшие в рядах сотрудников ГСЧС?

— Есть информация, что погиб водитель и тяжело ранен офицер-спасатель, подполковник, который работает в Авдеевке чуть ли не с первого дня конфликта, его состояние сейчас стабильно тяжелое, но все-таки есть надежда на то, что он выживет. С ним связана жизненная история: у его жены сегодня день рождения и люди молятся за то, чтобы он преподнес ей такой подарок и выжил.

Подтверждается ли информация о взрыве в Донецке?

— Был вчера взрыв в районе 22.00 по местному времени — они считают по Москве. Взрыв произошел в достаточно стратегическом месте. Это место называют "У мотеля" — стык Донецка и Макеевки. Это трасса в направлении России, ростовская, она достаточно загружена в светлое время суток. Были слухи, что это "Точка У", были слухи о том, что это "Ураган", но те люди, которые уже умеют различать взрывы, которые как-то в этом разбираются, как и эксперты говорят о том, что, скорее всего, это детонировал грузовик с боеприпасами самих представителей так называемой ДНР. Тут есть еще один момент. Дело в том, что в этом районе, кроме трассы, расположена и база одного из самых их боеспособных воинских подразделений, так называемый батальон "Восток". По всей видимости, эта машина с боеприпасами двигалась или туда, или оттуда, и что-то пошло не так. К счастью, пострадавших среди мирных жителей на этом участке нет.

Какова в целом ситуация в зоне АТО?

— Мне кажется, что это самый напряженный момент в 2017 году. Особенно то что касается противостояния в районе Авдеевки и Донецка. Люди напуганы, люди боятся развития этого противостояния именно как артиллерийской дуэли. Достаточно жесткий эпизод в жизни Донецка. Если не учитывать именно место Авдеевка-Донецк, Светлодарскую дугу, были обстрелы поселка Сартаны, то в других точках достаточно спокойно. Все зависит от того, как будут развиваться события в районе Авдеевки и Донецка.

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Ранее начштаба блокады Донбасса Сергей Акимович в эфире "ГС" заявил, что уголь составляет только 10% всех перевозок, а спецкор Артем Маслаков сообщил, что во время штурма Авдеевки пострадало двое мирных жителей.

Напомним, политический эксперт Михаил Павлив в эфире "ГС" высказал сомнение, что блокада Донбасса скажется на эффективности борьбы с контрабандой товаров из неподконтрольных Украине районов Донбасса.