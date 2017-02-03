Российская сторона дала гарантии прекращения огня у Авдеевки - Жебривский

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Российская сторона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) дала гарантии прекращения огня в районе аварии на ЛЭП возле Авдеевки, ремонтные бригады готовятся к выезду для восстановительных работ, сообщил в пятницу глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам, в СЦКК предоставили "письменные гарантии прекращения огня в районе обрыва ЛЭП возле Авдеевки".

"Бригада электромонтажников в сопровождении саперов готовится к выезду на восстановление ЛЭП. Со стороны временно оккупированной территории также выезжает бригада электромонтажников", — сообщил Жебривский в Facebook.

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Ранее ополченцы и силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.