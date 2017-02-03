наверх
03.02.201709:43
Курсы валют НБУ
  • EUR29.17+ 0.04
  • USD26.99- 0.01
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Российская сторона дала гарантии прекращения огня у Авдеевки - Жебривский

    Тема:

    Ночь без сна: обстрелы в Донецке и Авдеевке (522)

    (обновлено: )14401
    Бригада электромонтажников в сопровождении саперов готовится к выезду на восстановление ЛЭП в районе Авдеевки, сообщил в пятницу глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
    Павел Жебривский. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Российская сторона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) дала гарантии прекращения огня в районе аварии на ЛЭП возле Авдеевки, ремонтные бригады готовятся к выезду для восстановительных работ, сообщил в пятницу глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

    Василий Мокан
    Слово и дело
    Обстрелы Авдеевки, блокада Донбасса, референдум по НАТО. Мнение политолога

    По его словам, в СЦКК предоставили "письменные гарантии прекращения огня в районе обрыва ЛЭП возле Авдеевки".

    "Бригада электромонтажников в сопровождении саперов готовится к выезду на восстановление ЛЭП. Со стороны временно оккупированной территории также выезжает бригада электромонтажников", — сообщил Жебривский в Facebook.

    Читайте также: Донбасс, обострение: подсчитывают погибших, ждут прекращения огня

    Ранее ополченцы и силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Последствия обстрела в Донецке 2 февраля
    Ночь без сна: обстрелы в Донецке и Авдеевке
    Доллары и гривны
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх
    Андрей Дещица
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Василий Мокан
    Донбасс: блокада и пиар