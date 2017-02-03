О том, как Порошенко и "Народный фронт" принесли Авдеевку в жертву

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Николай Песецкий — обозреватель, для РИА Новости Украина

Итак, локальное обострение на авдеевском участке фронта постепенно расползлось по всей линии соприкосновения. Журналист Роман Бочкала сообщает, что ВСУ заняли много новых мест, а Секретарь СНБО Александр Турчинов заявляет о подготовке контрнаступления. Можно предположить, что авантюра в "авдеевской промке" еще не окончена.

В целом можно констатировать, что все события под Авдеевкой идут по сценарию, неоднократно отработанному в отечественном генштабе. Как и в предыдущих случаях, внезапное и ничем не спровоцированное обострение боевых действий происходит во время рабочих визитов Петра Порошенко в зарубежные страны. Издание "Вести" насчитало шесть подобных "совпадений" помимо последнего.

Эксперты отмечают несколько возможных вариантов мотивации президента. Две основные:

— Порошенко пытается заполучить ахметовский коксохимический завод в Адвеевке;

— на фоне вероятной отмены санкций против России Порошенко стремится ограничить пространство для маневра в переговорах Трампа, Путина и Меркель.

Как кажется автору, есть и третья причина – парламентский кризис.

Верховная Рада. Период полураспада окончен?

Нынешний состав Верховной Рады был избран осенью 2014 года и стал отражением настроений общества после победы евроориентированной его части. В него вошли общественные активисты, участники уличных столкновений на Майдане, а также представители добровольческих батальонов.

Однако неумение наших политиков договариваться между собой сразу привело к обострению противостояния между различными фракциями и группами депутатов. Со временем коалицию покинули "Батькивщина" и "Самопомич". С "Радикальной партией" тоже не удалось найти общего языка.

Выдавив из коалиции всех неугодных, "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" "сообразили на двоих". В этом была определенная выгода: если раньше любая инициатива Банковой спотыкалась об упрямство Тимошенко, Садового и Ляшко, то теперь никто не мешал принимать нужные и зачастую выгодные только самим депутатам законы.

Наконец-то сложился продуктивный тандем. Но постоянная борьба внутри украинской элиты за скудеющие ресурсы привела к нарушению хрупкого баланса. Свидетельством тому служит нарастание напряжения между президентской командой и "фронтовиками", а также выход депутатов из фракции "БПП".

Параллельно в стране разворачивается острейший социально-экономический кризис. Долги украинского населения за услуги ЖКХ приблизились к отметке в 1 млрд долларов, а потеря жилья за неплатежи становится весьма зримой перспективой для потерявших платежеспособность украинцев. Повсеместно растут цены на продукты питания и лекарства. Даже в "ядре" нынешней власти, в Винницкой области, назревает "медицинский майдан" – протест против медицинской реформы, сопоставимых масштабов которого не наблюдалось даже во время предыдущих двух волн "революции".

Смена настроений фиксируется в соцопросах. Согласно последним данным, почти половина опрошенных украинцев поддерживают перевыборы парламента и президента. Кроме того, сильно подкосился рейтинг лично Петра Порошенко. Президенту доверяют менее 14% респондентов, в то время как недоверие достигло грандиозных 69%.

Как видно, баснословные рейтинги "БПП" и "НФ", с которыми они пришли к власти, остались в прошлом. Повседневная реальность украинцев весьма сильно скорректировала былой евроинтеграционный романтизм.

Тем не менее, вопреки кардинально изменившейся внешне- и внутриполитической повестке, Порошенко с Яценюком пытаются законсервировать постмайданную реальность в Украине. Ведь именно благодаря ей они заняли, а главное, сохраняют свои должности. Видимо, оба политика решили повторить то, что не получилось в далеком 2008 году у Тимошенко с Януковичем, – создать проект "ПРиБЮТ" и разделить на двоих управление страной на десятки лет вперед.

Следовательно, им нужно было найти канал для выхода недовольства тем политическим кризисом, автором которого они сами и являются. И он был найден – это этническая неоднородность нашей страны. Вместо снижения напряженности между различными слоями населения власть постоянно играет на его повышении. Используя национальные предрассудки, культурные и религиозные отличия, украинцев постоянно стравливают друг с другом с помощью идеологических вопросов. Взамен модернизации промышленности, финансирования социальных программ и повышения социальной защищенности населения, нам предлагают постоянные споры о том, на каком языке говорить, какой конфессии принадлежать, чтобы Богу молиться, и в честь каких героев называть улицы, чтобы быть "правильным" гражданином.

Авдеевка попала под раздачу

До определенного момента это работало, но усталость в обществе продолжала нарастать. Чуя недобрый ветер перемен, власть решила использовать последний козырь – донбасский фронт. Придворные СМИ уже начали раскручивать темы о "необходимости консолидации" и "недопустимости критики власти во время войны". Общество будут подогревать шквалом милитаристской риторики, отвлекая внимание от социально-экономической катастрофы и теряющей легитимность власти. Под это дело можно снова будет громить росбанки (что прогнозировано произошло 1 февраля), активизировать уголовные дела против Гонтаревой, разгонять фейки о покушениях на "достойных мужей", взрывать не только железную дорогу, но и подвижные составы. Возможно, в скором времени люди, замещающие умственную деятельность двигательной, придут штурмовать офис Медведчука или телеканал Интер, обольют Савченко зеленкой или сорвут мероприятие Оппоблока. Кроме того, такая ситуация является отличным поводом концентрации информационных площадок в руках президента – по заявлению интернет-издания "Страна", власти усилили давление на газету. Главное – глушить "замирцев" и любую альтернативную точку зрения. Чтобы запустить донбасскую мясорубку и не допустить "свержения" Порошенко, "активно защищающего Украину на международной арене от российской агрессии".

Таким образом, наличие вновь полыхающего Донбасса позволяет отсрочить назревшую перезагрузку на Банковой и Грушевского, которые не отвечают ни изменившемуся политическому ландшафту в мире, ни реальным потребностям Украины. Сохранение статус-кво – это вполне ощутимый результат, ради которого можно положить десятки наших бойцов и организовать гуманитарную катастрофу в многотысячном городе.

Не исключено, что в панике власть может прибегнуть к введению военного положения. Тем более что полтора года назад Петр Порошенко уже пообещал его огласить в случае возобновления активных боевых действий на Востоке.

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