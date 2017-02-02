Аброськин: ремонтная бригада снова попытается починить ЛЭП у Авдеевки

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Одна женщина погибла, два человека ранены, разрушены 20 домов — таков результат утреннего обстрела города Авдеевка 1 февраля, сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Также, по его словам, российская сторона в Совместном центре координации и контроля прекращения огня предоставила письменную гарантию прекращения огня в районе Авдеевки с 12:00 до 17:00 часов среды, 1 января. Прежде всего, для того, чтобы ремонтные бригады имели возможность восстановить разрушенные обстрелами жизненно-важные коммуникации. Ведь третий день горожане живут без света, с минимальным отоплением и нехваткой воды.

Однако по информации Донецкой военно-гражданской администрации, по ремонтным бригадам и саперам, которые их сопровождали, боевики открыли огонь, нарушив, таким образом, режим тишины. Пострадавших нет, атаку ремонтники переждали, легши на землю.

Удалось ли в таких непростых условиях починить линию электропередач, что происходит в Авдеевке сейчас, сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы начальник полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Это был единичный обстрел ремонтных бригад во время режима тишины?

— Это было в районе серой зоны, там, где находится Донецкая фильтровальная станция. Попытка проведения восстановительных работ, исследовательских приостановлена до завтрашнего дня (до четверга, 2 февраля).

Павел Жебривский сообщил, что из-за обстрела ремонтным бригадам не удалось дойти 300 метров до места возможного повреждения ЛЭП. То есть ремонтники так и не смогли восстановить линию электропередач?

— Да, я подтверждаю слова главы военно-гражданской администрации Павла Жебривского. Так оно и есть на данный момент. Ремонтная бригада вернулась назад, к городу Авдеевка. Думаем, что завтра (2 февраля — Ред.) будет предпринята очередная попытка восстановить, вернее, сначала выявить это место, где повреждены электропередачи и провести восстановительные работы.

Ремонтные бригады сопровождала миссия ОБСЕ, ведь в районе Авдеевки констатировали "очень хрупкий" режим тишины?

— Я могу комментировать то, что касается работы полиции. То, что касается работы полиции на сегодняшний день, – были проведены порядка 20 осмотров домов, которые были повреждены в результате утреннего обстрела. Три человека получили осколочные ранения, и одна женщина в результате обстрела была убита. Все эти разрушения были зафиксированы и преступная деятельность ДНР была задокументирована.

Ранее спецкор "КП" в Украине" в Донецком регионе Артем Маслаков в эфире "ГС" сообщил, что люди в Авдеевке не мерзнут, они знают, как выживать, поэтому на эвакуацию записалось лишь 200 человек.



