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    Интервью

    Аброськин: ремонтная бригада снова попытается починить ЛЭП у Авдеевки

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    Обстрелы Авдеевки и Донецка: без света и воды (470)

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    Начальник полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил в эфире "ГС", что попытка проведения восстановительных работ возле Авдеевки приостановлена до 2 февраля из-за обстрелов.
    Последствия обстрела Авдеевки. Кадры полиции Донецкой области
    Facebook Вячеслава Аброськина

    РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

    Одна женщина погибла, два человека ранены, разрушены 20 домов — таков результат утреннего обстрела города Авдеевка 1 февраля, сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. 

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    Также, по его словам, российская сторона в Совместном центре координации и контроля прекращения огня предоставила письменную гарантию прекращения огня в районе Авдеевки с 12:00 до 17:00 часов среды, 1 января. Прежде всего, для того, чтобы ремонтные бригады имели возможность восстановить разрушенные обстрелами жизненно-важные коммуникации. Ведь третий день горожане живут без света, с минимальным отоплением и нехваткой воды.

    Однако по информации Донецкой военно-гражданской администрации, по ремонтным бригадам и саперам, которые их сопровождали, боевики открыли огонь, нарушив, таким образом, режим тишины. Пострадавших нет, атаку ремонтники переждали, легши на землю. 

    Удалось ли в таких непростых условиях починить линию электропередач, что происходит в Авдеевке сейчас, сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы начальник полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

    Это был единичный обстрел ремонтных бригад во время режима тишины? 

    — Это было в районе серой зоны, там, где находится Донецкая фильтровальная станция. Попытка проведения восстановительных работ, исследовательских приостановлена до завтрашнего дня (до четверга, 2 февраля). 

    Авдеевка, Донбасс
    Aleksey FILIPPOV / AFP
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    Павел Жебривский сообщил, что из-за обстрела ремонтным бригадам не удалось дойти 300 метров до места возможного повреждения ЛЭП. То есть ремонтники так и не смогли восстановить линию электропередач?

    — Да, я подтверждаю слова главы военно-гражданской администрации Павла Жебривского. Так оно и есть на данный момент. Ремонтная бригада вернулась назад, к городу Авдеевка. Думаем, что завтра (2 февраля — Ред.) будет предпринята очередная попытка восстановить, вернее, сначала выявить это место, где повреждены электропередачи и провести восстановительные работы. 

    Ремонтные бригады сопровождала миссия ОБСЕ, ведь в районе Авдеевки констатировали "очень хрупкий" режим тишины?

    — Я могу комментировать то, что касается работы полиции. То, что касается работы полиции на сегодняшний день, – были проведены порядка 20 осмотров домов, которые были повреждены в результате утреннего обстрела. Три человека получили осколочные ранения, и одна женщина в результате обстрела была убита. Все эти разрушения были зафиксированы и преступная деятельность ДНР была задокументирована. 

    Ранее спецкор "КП" в Украине" в Донецком регионе Артем Маслаков в эфире "ГС" сообщил, что люди в Авдеевке не мерзнут, они знают, как выживать, поэтому на эвакуацию записалось лишь 200 человек.    


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