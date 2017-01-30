Расстрелы на Майдане, расследование и вера в справедливость

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Суд не разрешил Генеральной прокуратуре проводить заочное досудебное расследование в уголовном производстве по бывшему секретарю Совета национальной безопасности и обороны Андрею Клюеву. Его подозревают в незаконных действиях на своем посту, в частности — в исполнении противоправного указания четвертого президента Виктора Януковича по разгону участников акции протеста на Майдане.

По мнению суда, стороной обвинения не были предоставлены доказательства о пребывании Андрея Клюева в международном розыске по состоянию на январь 2017 года. Как указывается, согласно информации, которую предоставляла суда Государственная пограничная служба, Клюев в период с 11 января 2014 года по 21 марта 2016-го территорию Украины не оставлял. Таким образом, к материалам дела не приобщены доказательства фактических данных о пребывании Андрея Клюева за пределами страны.

Дело расстрелов на Майдане в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог Кирилл Молчанов.

Почему суд отказался удовлетворить ходатайство Генеральной прокуратуры о предоставлении разрешения на осуществление заочного досудебного расследования против Андрея Клюева?

— Это уже не первый случай, последних три года мы наблюдали картину, когда вначале Интерпол снимал с международного розыска Клюева или Януковича, Арбузова и Азарова. ГПУ больше занимается пиаром, исключительно работает на камеру, для публики, а не к каким-то фактическим материалам апеллирует. Поэтому мне кажется, что даже если Клюев причастен к кровавому разгону ситуации со студентами 30 ноября 2013 года, то за эти три года у прокуратуры должен был найтись огромный мотив доказательной базы, который они могли бы подтвердить. Но пока что наблюдаем какие-то голословные заявления Луценко, хотя он уже является четвертым прокурором, который говорит, что довести до обвинительного приговора все дела Майдана – это дело чести. Все они просто перебрасывают друг на друга ответственность за эти дела, но результата никакого нет. И решение суда по Клюеву в очередной раз показывает, что чисто процессуально пока что нет возможности какие-то привести доказательства, ведь суд-то отказал, потому что прокуратура выставила запрос на якобы неправильный адрес по делу Клюева в России, где он якобы проживает. Поэтому тут, если бы было желание прокурора, можно было бы сделать как с Януковичем — по скайпу допрос или еще как-то, но мы видим пиар без какого-то особого желания непосредственно заниматься тонкостями этого процесса.

Фактически суд воспользовался формальным поводом для того, чтобы не позволить ГПУ проводить заочное досудебное расследование?

— В какой-то степени – да. А с другой стороны, вы же прекрасно понимаете, что прокуратура теперь будет говорить, что суд подкупили, все это опять-таки влияние Кремля, у них теперь будет масса поводов, чтобы сказать, что суд предвзято относится к этому процессу. Но, повторюсь, что прокуратура, если бы очень хотела, то уже давно бы все эти дела были расследованы, но мы не видим ни одного примера, когда бы эти дела были доведены до какого-то приговора в суде. Просто три года обществу морочат голову, нет никакого конца-края этому процессу.

ГПУ будет обращаться в суд?

— То, что будет дальше, уже Луценко анонсировал. С марта будет большое шоу по суду над Януковичем. Ставка будет делаться на шоу, потому что какого-то внятного процесса с его товарищами, с его окружением нет, а аргументы, которые приводятся, либо же судом отклоняются, либо же это все просто переходит в один сплошной процесс без конца-края. Поэтому, я думаю, генеральный прокурор вынужден апеллировать к этим делам, ему нужны какие-то символические победы, так как ни одного из коррупционеров или каких-то там действующих политиков они, в принципе, не могут взять для того, чтобы показать, что они действительно являются независимым органом. Поэтому мы увидим дальнейшую браваду на почве борьбы с попередниками, но объективно, если честно, в обществе этого уже не воспринимают, потому что требуют, чтобы была борьба против нынешних руководителей, исходя из нынешней ситуации в Украине.

К сожалению, родственники погибших Небесной сотни уже утратили веру в то, что кто-то получит какие-то приговоры, что справедливость восторжествует. Внимание общественности падает. Наверное, на это и делает ставку прокуратура, чтобы просто продолжать отвлекать внимание самим бурным процессом, я вообще сомневаюсь, что мы узнаем в ближайшие несколько лет какую-то правду. Это как горячая картошка, просто перебрасывается от одного прокурора к другому, такая эпопея без конца и края.

Кто может повлиять на ГПУ, чтобы там взялись за дело?

— На сегодня это исключительно президент, потому что Луценко – его верный друг и товарищ. Все карты в руках президента, если бы у него было желание, если бы у него была политическая воля, то все дела давно были бы расследованы.

Общество может как-то повлиять на процесс?

— Общественность должна влиять, но когда 60% украинцев уже экономят на продуктах, то им уже не до каких-то резонансных дел, они просто занимаются вопросами собственного выживания. Все политические моменты уже отошли на второй план, поэтому я, честно говоря, не верю, что общество на сегодняшний день готово как-то еще торпедировать ситуацию с расследованиями дел по Майдану. Подъем нации был в 2014 году, а на сегодняшний день это уже не является ключевым трендом или вектором того, на что делается ставка в украинском обществе.

А СМИ как-то влияют на расследование дела?

— Конечно, но в высоких кабинетах власти, как говорится, уже по барабану, что говорят в прессе, потому что постоянно у нас идет апелляция к тому, что надо стабилизировать ситуацию внутри страны, потому что это играет на руку государству-агрессору, поэтому игнорирование СМИ будет продолжаться и придет к окончательной ситуации, когда, скорее всего, и дело против Клюева, и дело против Януковича и его команды просто превратится окончательно в белый шум — когда об этом будут говорить, но никаких действий делаться уже не будет.

Напомним, по словам Луценко, материалы досудебного расследования уголовного производства по госизмене Януковича будут переданы в суд в первом квартале 2017 года.

Ранее политтехнолог Ярослав Макитра в эфире "ГС" заявил, что без разрешения сверху Януковича не привлекли бы к суду, поэтому продолжение "театра" допроса выгодно и украинским властям, и российским.