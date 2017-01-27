Миллионы Ляшко: что числится за нардепом?

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Особняк и земля под Киевом

На днях стало известно, что лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко купил дом и два земельных участка в Козине (Киевская область) стоимостью в 15 млн гривен. Как известно, там же находится и резиденция президента Петра Порошенко.

По информации, представленной самим Ляшко в Нацагентство по предупреждению коррупции, площадь дома составила 550 кв. м. К нему также прилегают два земельных участка общей площадью 0,6 га.

Сообщается, что данная недвижимость была приобретена у Артема Савицкого — сына Валентина Савицкого, возглавлявшего Общественный совет при Минэкологии во время президентства Виктора Януковича. Артем Савицкий в 2014 году был в партийном списке "Радикальной партии" на выборах в парламент.

Интерестно, что ранее Ляшко арендовал в Савицкого землю и только часть дома площадью 216 кв.м. При этом политик не сообщал в е-декларации, сколько ему стоила аренда.

По документам, в право собственности на недвижимость он вступил в январе 2017 года.

В реестре недвижимости также есть данные, что в феврале 2016 года гражданская жена нардепа Росита Сайранен приобрела участок в Дарницком районе Киева. А в августе оформила на этом участке в собственность дом площадью 296 кв.м.

Сотни долларов и виллы

Как писали СМИ, за последние два года доходы нардепа увеличились более чем в четыре раза.

Согласно опубликованной в октябре 2016 года е-декларации, в собственности Ляшко находится 6 земельных участков по 210 кв.м в Княжичах под Киевом, две квартиры (376,2 и 95,5 кв.м), машиноместо (23,6 кв.м), офис (182,8 кв.м) в столице. Также у него есть гараж площадью 127,5 кв.м в Прилуках Черниговской области.

Доходы руководителя парламентской фракции за прошлый год составили почти 2 млн. грн. от отчуждения недвижимости, более 2,2 млн. грн. от отчуждения движимого имущества и 160 тыс.грн зарплаты и выплат в Раде.

В банках Ляшко держит более 2 млн. грн., а наличными – $740 тыс., EUR 90 тыс. и 890 тыс. Грн.

У нардепа есть два автомобиля — Toyota Land Cruiser 2004 года выпуска и Mercedes-Benz S 500L 4MATIK 2006 года выпуска. Кроме этого, в декларации указано два автомобиля Toyota Land Cruiser 2004 г. в. и Mercedes-Benz S 500L 4MATIK 2006 г. в.

За 2015 год он заработал 79,5 тыс. грн в качестве зарплаты нардепа, 80 тыс. грн на ведение депутатской деятельности и 4,2 млн грн дохода от отчуждения недвижимого имущества.

Напомним, в 2014 году Ляшко декларировал 1 млн 014 тыс. 285,6 грн доходов.

При этом в 2013 году другого имущества, кроме земучастка, квартир и гаража у Ляшко не было, а в декларации за 2014 год не была заполнена графа о сумме расходов на приобретение или аренду недвижимого имущества площадью 182,8 кв. м.

Есть вопросы

В конце января 2017 года нардепы из разных фракций обратились в Нацагентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) относительно поездки Ляшко в Таиланд, которую он совершил в начале года.

По словам нардепов, лидер "Радикальной партии" не внес в Единый государственный реестр деклараций в предусмотренный законом срок информацию о расходах, связанных с отдыхом.

В депутатском обращении шла речь об опубликованных на одном из интернет-ресурсов авиабилетах, приобретенных нардепом Олегом Ляшко и его спутником.

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Подчеркивалось, что в случае приобретения авиабилетов на сумму более 100 тысяч гривен депутат был обязан в 10-дневной срок с момента их покупки в письменном виде уведомить об этом НАПК с дальнейшим внесением этой информации в Реестр деклараций.