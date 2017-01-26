Вакаров: Ляшко - миллионер и может себе позволить многое

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Народный депутат Олег Ляшко, глава фракции Радикальной партии в Верховной Раде в январе 2017 года приобрел право собственности на недвижимость стоимостью 15 миллионов гривен. Об этом он заявил сам, подав в Национальное агентство по предупреждению коррупции информацию об изменениях в электронную декларацию о доходах.

Так, депутат стал владельцем дома в Обуховском районе Киевской области общей площадью почти 550 квадратных метров. В декларации написано, что его стоимость составляет более 11 миллионов гривен. Также народный избранник купил два земельных участка общей стоимостью почти четыре миллиона гривен и площадью практически шесть тысяч квадратных метров.

Все эти покупки Олега Ляшко добавились к уже отраженным в декларации шести земельным участкам и двум квартирам, одной из которых он владеет совместно с женщиной, с которой в браке не находится.

Такие покупки главного радикала страны в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров.

(текст публикуется на языке оригинала)

На початку січня народні депутати з різних фракцій попросили Національне агентство із питань запобігання корупції провести перевірку подорожі й відпочинку на початку 2017 року в Таїланді народного депутата Олега Ляшка. А чи не варто перевірити купівлю нерухомості?

— Спочатку давайте зазначимо, що Олег Ляшко — доларовий міліонер, є такий вираз, тобто в нього згідно е-декларації, яку він подав в минулому році, там тільки готівки близько 900 тисяч доларів задекларовано, що в нього є готівкові кошти, близько 800 тисяч гривень і, здається, до ста тисяч євро, тобто його статки в готівковому вигляді сягають більше мільйона доларів. А якщо подивитись його декларацію, скільки в нього коштовностей, картин, цінних речей, то, я думаю, нашкребеться ще на декілька мільйонів доларів. Тобто Олег Ляшко тільки з виду хлопчина, який корів доїть, дівчат тискає, а він найбагатший хлопець. Те, що це він задекларував, з точки зору формального закону, він абсолютно зробив добре, правильно, законно. Єдине питання, яке б мало дослідити НАЗК – це звідки в цього ці статки і ці готівкові і інші. Але, оскільки, НАЗК у нас – це як такий віз, у селі віз, тобто коні — важливий вид транспорту, і НАЗК у нас як самий віз дерев’яний, але без коней. На жаль, в нього навіть немає коней, тобто він стоїть там, якийсь хлопчина сидить, щось поганяє, навіть собаки десь ходять гавкають, підгавкують, що давайте їдьте, а він не їде, тому що немає механізму перевірки декларацій. І тому, зокрема, НАЗК не може перевірити статки Ляшка.

Стосовно вашого іншого питання, то що таке відпочинок у Таїланді для депутата ВР – керівника фракції, який вже двічі голосував за бюджет країни. Тобто нагадаю, що фракція Ляшка голосувала за прийняття бюджету 2016 року, який корумпований під ялинкою приймався, і тоді і журналісти, і експерти звернули увагу, що Ляшко в переддень казав, що він не буде голосувати за бюджет, а тут кинули йому 600 мільйонів гривень на закупівлю пожежної техніки, то він проголосував. Там уже на цьому хлопцеві нема, де клеймо ставити. Тому, що для нього таке на пару десятків тисяч доларів відпочити в Таїланді…

З іншого боку, раз Олег Ляшко сам задекларував покупку, значить у нього є пояснення. Наскільки, з юридичної точки зору воно буде обґрунтоване?

— Давайте розкладемо по полицях. Згідно із законом про запобігання і протидію корупції особа, яка є декларантом і яка задекларувала свої статки і в разі придбання майна на суму більше 80 тисяч гривен разово чи сумарно, тобто він може 80 тисяч разом витратити або 30, 30 і 20, тому він зобов’язаний в такому випадку повідомляти НАЗК про придбання. Так що Ляшко написав заяву, там є форма спеціальна на сайті, він написав і повідомив НАЗК, що він придбав це майно. Тому з формальної точки зору він абсолютно чесно, нормально вчинив. От уже пояснення його, які ми з вами прогнозуємо чи думаємо, що так буде виглядати: що в нього є готівка, у нього є і на рахунку гроші, безготівкові, в нього є статки більші. Тому він, скоріше за все, скаже: у мене є кошти, я їх чесно заробив чи нечесно, я за ці кошти придбав кошти. От і все.

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Ранее кандидат юридических наук Александр Москалюк в эфире "ГС" разъяснил, почему до сих пор не начата проверка е-деклараций и подчеркнул, что на деятельность новых антикоррупционных органов общество возлагает слишком большие надежды.