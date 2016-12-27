Савченко в состоянии переманить электорат Ляшко и Тимошенко - Бортник

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В понедельник, 26 декабря, внефракционный народный депутат Надежда Савченко должна была представить общественную платформу "РУНА". Тем не менее, по причине болезни одного из участников пресс-конференции мероприятие было перенесено на вторник, 27 декабря и состоится не в Киеве, а во Львове.

"Конференция пройдет на тему "Концепция системных изменений Украины как унитарной децентрализованной республики". В ходе мероприятия будет представлена общественная платформа "РУНА": движение, реформы, революция украинского народа", — говорится в пресс-анонсе.

По словам политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, Львов в качестве города для презентации движения был выбран не случайно.

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"Ведь и название движения, и сама Савченко апеллируют к традиционному, консервативному электорату, к архетипам этого электората. Это обращение к подсознательному, на границе между язычеством, славянством, радикализмом. Во Львове восприятие архаичности является более глубоким и более понятным для людей", — говорит он.

По словам эксперта, целевой аудиторией нового движения Надежды Савченко должен стать электорат Олега Ляшко, в меньшей мере Юлии Тимошенко.

"Это те люди, которые не ходили голосовать. Сегодня стандартные политические приемы уже не работают, поэтому Савченко пытается достать архаические архетипы, которые еще имеются в социальном сознании", — считает Бортник.

Политолог уверен, что сейчас Савченко пытается сформировать платформу, под которую можно будет найти финансирование.

"Эта платформа может пережить две стадии: первая — формирование боевой группы, вторая — непосредственное создание политической партии", — говорит он. "Пока что у Савченко нет команды, имеется только определенный круг единомышленников. Сейчас как раз начинается поиск людей, которые могли бы сформировать партию".