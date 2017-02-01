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    Политолог: РФ, США и Польша должны выступить против украинского национализма

    Тема:

    Украина-Польша: патриотизм и раздор (70)

    (обновлено: )13810
    Россия и США будут совместно определять стратегию, как стабилизировать ситуацию в Украине, а главной проблемой здесь будут украинские националисты, считает политолог Анджей Запаловский.
    Анджей Запаловский
    Zapalowski.eu

    РИА Новости Украина

    Разный взгляд на историю сильно вредит отношения Украины и Польши: такую мысль озвучил лидер польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, имея в виду, в частности, героизацию бойцов УПА. 

    "До сих пор неясно, пойдет ли Украина в направлении, которое для Польши является неприемлемым, то есть поддержания своей исторической легитимности на традиции УПА, традиции организации, которая совершала чудовищные преступления против поляков, или же откажется от этого пути", – заявил Качинский.

    Заявление польского политики в эфире Sputnik Polska прокомментировал экс-депутат Сейма, политолог Анджей Запаловский

    Флаги Украины и Польши
    Twitter Петра Порошенко
    Украина - Польша: дружбу раскололи воля или смерть

    Латинская пословица "Tempora mutantur et nos mutamur in illis" (Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними) не утратила своей актуальности. В памяти всплывает картина киевского евромайдана,  когда  на трибуне в "достойной компании" стоял лидер польской партии «Закон и справедливость» (PiS)  Ярослав Качиньский и хлопал  под  аккомпанимент бандеровских выкриков «Слава Украине! Героям слава!"  Прошло чуть более трех лет, и г-н Качиньский вдруг прозрел  на  Телевидении Жешува (TVP Rzeszów), когда в интервью сказал:" Сейчас  мы имеем дело с такими инициативами украинской стороны, которые заставляют задуматься о том, в какую сторону поворачивает Украина". А отвечая на вопрос о том, как можно охарактеризовать польско-украинские отношения, добавил, что «они выглядят как знак вопроса». Что же случилось, что были произнесены такие слова?

    – Таким переломным моментом стал запрет на  въезд в Украину мэра города Перемышль (Przemyśl). Необходимо напомнить, что мэр Перемышля напрямую связан со спикером Сейма Мареком Кухчиньским (Marek Kuchciński), который является одним из самых важных людей в окружении Качиньского. 

    Я думаю, что это был тот момент, когда даже в PiS осознали, что их политика по отношению к части националистической элиты Украины ведет в никуда. Первым симптомом было то, что Ярослав Качиньский должен был согласиться на то, чтобы партия PiS проголосовала за резолюцию о геноциде (признание Волынской резни геноцидом – Ред.) в июле прошлого года. Это был первый поворотный момент. 

    Есть еще одна проблема. Украинская сторона, прежде всего,  это националистические силы, но также и нынешние власти, которые в значительной степени конъюнктурно, но все же базируются на основе украинского национализма, идут по пути конфронтации не только с Россией, но и с Польшей  и Венгрией. Это намерение  Украины вернуться к программе национализма, существовавшего 70-80 лет назад, просто сумасшествие! PiS, похоже, наконец, начинает понимать, что этот путь ведет в никуда.

    Все свидетельствует о том, что декабрьские переговоры Петра Порошенко и Ярослава Качиньского были непростыми, ведь, как заявил Качиньский, они проходили в таком ключе, что у президента Украины не может быть никаких сомнений, что Польша никогда не согласиться с такой ситуацией, когда палачи и массовые убийцы на Украине считаются героями. Как дальше будут развиваться польско-украинские отношения на  фоне  президентства Дональда Трампа?

    Флаги Польши и Украины. Архивное фото
    "Лісовий вісник"
    Foreign Policy: кому на руку "войны за историю" между Украиной и Польшей

    – Дональд Трамп однозначно  будет стремиться к  ослаблению напряженности в отношениях с Россией, и в этом контексте украинский вопрос будет очень важным. 

    Ведь это страна с населением более  40 миллионов, которая находятся на грани экономического коллапса. Сегодня в мире нет ни одной страны, которая хотела бы поддержать и субсидировать Украину без глубоких реформ в стране. Этого не могут позволить себе ни Россия, ни Соединенные Штаты. Таким образом, Россия и США будут совместно определять стратегию, как стабилизировать ситуацию в Украине. 

    А главной проблемой здесь будут украинские националисты. Любые попытки договориться на Украине будут торпедированы националистами. Поведение Качиньского связано именно с пониманием этого факта.

    Как же решится вопрос Украины?

    – Я думаю, что решить эту сложную задачу будет трудно, но выбора нет. Поскольку экономика страны настолько дестабилизирована, а украинское общество настолько разрушено, что потребуются огромные усилия. 

    Первое, что должны сделать Соединенные Штаты, Россия и Польша,  это заявить об однозначном противостоянии украинскому национализму, который, как я уже сказал, будет дестабилизировать любую попытку уберечь Украину от краха, на грани которого она находится в данный момент. 

    Конечно, всегда между странами существует конкуренция. Но Польша и Россия, как непосредственные соседи Украины,  должны разговаривать друг с другом, чтобы помочь  стабилизировать эту страну. Соединенные Штаты являются глобальным фактором, который может либо помочь, либо помешать этому процессу. Но никто и ничто в этом вопросе не может препятствовать  для установления новых хороших отношений между Польшей и Россией.

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