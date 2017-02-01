Политолог: РФ, США и Польша должны выступить против украинского национализма

РИА Новости Украина

Разный взгляд на историю сильно вредит отношения Украины и Польши: такую мысль озвучил лидер польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, имея в виду, в частности, героизацию бойцов УПА.

"До сих пор неясно, пойдет ли Украина в направлении, которое для Польши является неприемлемым, то есть поддержания своей исторической легитимности на традиции УПА, традиции организации, которая совершала чудовищные преступления против поляков, или же откажется от этого пути", – заявил Качинский.

Заявление польского политики в эфире Sputnik Polska прокомментировал экс-депутат Сейма, политолог Анджей Запаловский.

Латинская пословица "Tempora mutantur et nos mutamur in illis" (Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними) не утратила своей актуальности. В памяти всплывает картина киевского евромайдана, когда на трибуне в "достойной компании" стоял лидер польской партии «Закон и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский и хлопал под аккомпанимент бандеровских выкриков «Слава Украине! Героям слава!" Прошло чуть более трех лет, и г-н Качиньский вдруг прозрел на Телевидении Жешува (TVP Rzeszów), когда в интервью сказал:" Сейчас мы имеем дело с такими инициативами украинской стороны, которые заставляют задуматься о том, в какую сторону поворачивает Украина". А отвечая на вопрос о том, как можно охарактеризовать польско-украинские отношения, добавил, что «они выглядят как знак вопроса». Что же случилось, что были произнесены такие слова?

– Таким переломным моментом стал запрет на въезд в Украину мэра города Перемышль (Przemyśl). Необходимо напомнить, что мэр Перемышля напрямую связан со спикером Сейма Мареком Кухчиньским (Marek Kuchciński), который является одним из самых важных людей в окружении Качиньского.

Я думаю, что это был тот момент, когда даже в PiS осознали, что их политика по отношению к части националистической элиты Украины ведет в никуда. Первым симптомом было то, что Ярослав Качиньский должен был согласиться на то, чтобы партия PiS проголосовала за резолюцию о геноциде (признание Волынской резни геноцидом – Ред.) в июле прошлого года. Это был первый поворотный момент.

Есть еще одна проблема. Украинская сторона, прежде всего, это националистические силы, но также и нынешние власти, которые в значительной степени конъюнктурно, но все же базируются на основе украинского национализма, идут по пути конфронтации не только с Россией, но и с Польшей и Венгрией. Это намерение Украины вернуться к программе национализма, существовавшего 70-80 лет назад, просто сумасшествие! PiS, похоже, наконец, начинает понимать, что этот путь ведет в никуда.

Все свидетельствует о том, что декабрьские переговоры Петра Порошенко и Ярослава Качиньского были непростыми, ведь, как заявил Качиньский, они проходили в таком ключе, что у президента Украины не может быть никаких сомнений, что Польша никогда не согласиться с такой ситуацией, когда палачи и массовые убийцы на Украине считаются героями. Как дальше будут развиваться польско-украинские отношения на фоне президентства Дональда Трампа?

– Дональд Трамп однозначно будет стремиться к ослаблению напряженности в отношениях с Россией, и в этом контексте украинский вопрос будет очень важным.

Ведь это страна с населением более 40 миллионов, которая находятся на грани экономического коллапса. Сегодня в мире нет ни одной страны, которая хотела бы поддержать и субсидировать Украину без глубоких реформ в стране. Этого не могут позволить себе ни Россия, ни Соединенные Штаты. Таким образом, Россия и США будут совместно определять стратегию, как стабилизировать ситуацию в Украине.

А главной проблемой здесь будут украинские националисты. Любые попытки договориться на Украине будут торпедированы националистами. Поведение Качиньского связано именно с пониманием этого факта.

Как же решится вопрос Украины?

– Я думаю, что решить эту сложную задачу будет трудно, но выбора нет. Поскольку экономика страны настолько дестабилизирована, а украинское общество настолько разрушено, что потребуются огромные усилия.

Первое, что должны сделать Соединенные Штаты, Россия и Польша, это заявить об однозначном противостоянии украинскому национализму, который, как я уже сказал, будет дестабилизировать любую попытку уберечь Украину от краха, на грани которого она находится в данный момент.

Конечно, всегда между странами существует конкуренция. Но Польша и Россия, как непосредственные соседи Украины, должны разговаривать друг с другом, чтобы помочь стабилизировать эту страну. Соединенные Штаты являются глобальным фактором, который может либо помочь, либо помешать этому процессу. Но никто и ничто в этом вопросе не может препятствовать для установления новых хороших отношений между Польшей и Россией.

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