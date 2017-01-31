Польша - Украине: воля и смерть или дружба?

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Принять или отказаться?

Из Польши все чаще звучат заявления о том, что исторические вопросы могут поставить под сомнение многолетнюю дружбу между Варшавой и Киевом. Соседи искренне недоумевают, почему украинцы, прекрасно зная о зверствах повстанцев в отношении тысяч поляков, продолжают делать отпетых головорезов национальными героями.

Так, один из самых влиятельных политиков в Польше, лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что из-за такой неоднозначной политики польско-украинские отношения сегодня находятся под большим вопросом.

"До сих пор нет уверенности по поводу того, пойдет ли Украина в том направлении, с которым Польша не может согласиться. Имеется в виду, что она может основывать свою историю на традициях УПА, на традициях организаций, которые совершали ужасные преступления против поляков. А, быть может, она откажется от этого пути", — отметил Качиньский.

По мнению бывшего премьер-министра Польши, будущее украинско-польских отношений зависит именно от того, каким будет отношение к истории в Украине.

Переломный момент

Реакцию лидера правявщей партии объяснил бывший депутат Сейма Польши Анджей Запаловски.

"Почему прозрел Качиньский? Переломным моментом стал запрет въезда на Украину мэра Перемышля Роберта Хома. В партии "Право и справедливость" увидели, что политика, направленная на националистические элиты Украины не работает. Украинская политика базируется на национализме, который входит в конфронтацию не только с Россией, но и Венгрией и Польшей. И все попытки украинских властей нормализовать ситуацию в стране постоянно торпедируются националистическими кругами. Теперь многое будет зависеть и от позиции США", — говорит политик.

Серийный характер

Громкие высказывания Качиньского, которых не могли не заметить в отечественном истеблишменте отнюдь не удивительны. Ведь только за последнее время на почве не вполне радужного совместного прошлого возникла целая вереница скандальных ситуаций. Объявление персоной нон-грата в Украине мэру Перемышля с последующей конфузной отменой запрета, вандализм на польском военном кладбище в Киеве, избиение украинских студентов в Жешуве… О чем говорить, если всего за неделю украинско-польская дружба трижды (!) ставилась под сомнения. То, что ситуация накалилась до предела могут свидетельствовать и резкие заявления посла Польши в Украине Яна Пекло, который, как правило, даже в самых критических ситуациях миролюбиво делает вид, что ничего не произошло.

Комментируя осквернение польских могил в Киеве, посол напомнил о недавнем инциденте в Львовской области, где был взорван памятник полякам, которые были убиты в Гуте Пеняцкой в 1944 году.

"Видно, что это приобретает серийный характер. Инцидент в Быковне крайне отвратителен, поскольку в месте памяти, а именно на этих могилах, появились вульгарные слова. Мы постоянно следим за действиями украинских властей в этом деле", — отметил дипломат.

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Ответ Вятровича

Тем не менее, ответная реакция украинской стороны оказалась явно не такой, как ожидали поляки. Главный идейный вдохновитель героизации УПА директор Института Национальной памяти Владимир Вятрович решил лично ответить Ярославу Качиньскому посредством поста в Facebook.

"От народа, который воюет за свободу, отречься героев, которые защищали ее в прошлом, требует лишь тот, кто не видит этот народ свободным в будущем", — написал Владимир Вятрович в соцсети.

Также историк отметил на официальном сайте своего Института, что УПА и польская Армия Крайова в обеих странах признаны на государственном уровне, но факт признания в Украине УПА среди борцов за независимость вызывает возмущение отдельных политических сред Польши.

Пора определяться

Вместе с тем, по мнению политолога, директора Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, действующей власти придется определиться, что ей дороже — Вятрович с его идеями-фикс или добрососедские отношения с Польшей.

"Политический прагматизм требует того, чтобы ряд болезненных для украино-польских отношений тем был замикширован. Ведь и в предыдущие годы имелся целый ряд скандальных ситуаций, но политики умели находить компромисс, — говорит эксперт. — Сейчас же попытки власти построить нациократическое государство с идеологией деятелей УПА, которую поляки считают преступниками естественно отражается на отношении двух стран. Здесь власти стоит задуматься, ведь несмотря ни на что, Польша пока еще остается последним адвокатом Украины в ЕС. Понятно, что какие-то частные вещи поляки могли и не заметить, но целенаправленую политику по героизации УПА здесь не будут терпеть по определению. В Польше силен националистический правый тренд в политике, если власть проигнорирует такие вещи, оппозиция не преминет напомнить".

Игнор не пройдет

По мнению Золотарева, если в ближайшее время власть продолжит игнорировать тревожные сигналы из Польши, отношения с соседями испортятся окончательно.

"Либо и дальше власть будет плясать под дудку деятелей либо Вятровича, либо здравый смысл возьмет верх, — говорит политолог. — Руководство страны должно определиться, что ей дороже — идеологические химеры Вятровича, или отношения с Польшей. Нынешняя власть ничем иным не может заменить эту идеологию. Очевидно, что если после неизбежной перезагрузки в украинском политикуме преемники ничего не изменят, отношения Украины и Польши серьезно ухудшатся".