Политолог: заявления польских властей по УПА - заигрывание с электоратом

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Из Польши звучат заявления о том, что исторические вопросы могут поставить под сомнение отношения между Варшавой и Киевом.

Ярослав Качиньский, один из самых влиятельных политиков в Польше и лидер правящей партии "Право и справедливость", заявил: "Польско-украинские отношения сегодня находятся под вопросом. До сих пор нет уверенности по поводу того, пойдет ли Украина в том направлении, с которым Польша не может согласиться. Имеется в виду, что она может основывать свою историю на традициях УПА, на традициях организаций, которые совершали ужасные преступления против поляков. А, быть может, она откажется от этого пути".

Также в начале января президент Петр Порошенко заявлял, что сотрудничество между Польшей и Украиной не имеет альтернатив.

Подробнее украинский-польские отношения в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог Петр Охотин.

Как вы считаете, действительно ли есть угроза того, что украинско-польские отношения перейдут в состояние холодной войны?

— В целом здесь вопрос, почему такая ситуация возникает. И Украина, и Польша сейчас находятся по своим меркам в плохой экономической ситуации, их внутренние элиты не довольны тем, что происходит. И вся эта националистическая риторика в определенной степени является игрой, заигрыванием с собственным электоратом — как польским, так и украинским, если говорить об Украине.

Собственно, консерваторы, которые сейчас находятся в Польше, мало говорят об экономике и много говорят о культурной политике. И очевидно, что для внутреннего рынка это играет мобилизующую роль.

С точки зрения международных отношений, есть такое правило, что нельзя быть сильным по всем фронтам. Соответственно, если в Украине сейчас нет ресурсов в виде экономики, в виде сильного военного положения, то, по моему мнению, следовало бы быть более гибкими в отношении тех высказываний, которые позволяет себе Польша и поставить более стратегические цели, чем просто реагирование на призывы польского правительства, которое, возможно, и не придет на следующих выборах опять к власти в Польше.

Хватит ли здравого смысла украинским чиновникам и политикам. чтобы не вестись на такую риторику польских коллег?

— Вообще худший вариант — это если Украина просто будет реагировать на то, что говорят в Кремле или на то, что говорят в Варшаве. Пока слабо видно такую ​​политику опережения и поиска других союзников. Не только в пределах ЕС, членом которого является Польша, но и, возможно, и по скандинавским странам.

Пока будет просто реагирование на какой-то троллинг, даже если этот троллинг играет больно на эмоциональных ощущениях, то, в принципе, мы всегда будем вторыми. Опять же, в приоритете, где есть национальные показатели, следует помнить, что национальный престиж, национальное величие, экономическая стабильность — это мощная военная сила, и потом можно вспоминать о культурном фронте. Шапкозакидательство не пройдет.

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Ранее главред портала украинцев в Польше Рrostir.pl Игорь Исаев в эфире "ГС" сообщил, что протесты в Польше возникли спонтанно, оппозиция их не организовывала, а только поддержала действия граждан.

Напомним, политолог Кость Бондаренко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что экономический вакуум Украины и Польши способствует тому, что политические или исторические моменты начинают брать верх.