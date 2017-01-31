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    Интервью

    Политолог: заявления польских властей по УПА - заигрывание с электоратом

    Тема:

    Украина-Польша: патриотизм и раздор (65)

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    Политолог Петр Охотин заявил, что пока Украина будет остро реагировать на заявления других стран, даже если это больно бьет по национальным эмоциям, государство будет находится лишь на втором плане мировой политики.
    Петр Охотин
    Uacrisis.org

    РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

    Из Польши звучат заявления о том, что исторические вопросы могут поставить под сомнение отношения между Варшавой и Киевом.

    Ярослав Качиньский, один из самых влиятельных политиков в Польше и лидер правящей партии "Право и справедливость", заявил: "Польско-украинские отношения сегодня находятся под вопросом. До сих пор нет уверенности по поводу того, пойдет ли Украина в том направлении, с которым Польша не может согласиться. Имеется в виду, что она может основывать свою историю на традициях УПА, на традициях организаций, которые совершали ужасные преступления против поляков. А, быть может, она откажется от этого пути".

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    "Лісовий вісник"
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    Также в начале января президент Петр Порошенко заявлял, что сотрудничество между Польшей и Украиной не имеет альтернатив.

    Подробнее украинский-польские отношения в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог Петр Охотин.

    Как вы считаете, действительно ли есть угроза того, что украинско-польские отношения перейдут в состояние холодной войны?

    — В целом здесь вопрос, почему такая ситуация возникает. И Украина, и Польша сейчас находятся по своим меркам в плохой экономической ситуации, их внутренние элиты не довольны тем, что происходит. И вся эта националистическая риторика в определенной степени является игрой, заигрыванием с собственным электоратом — как польским, так и украинским, если говорить об Украине.

    Собственно, консерваторы, которые сейчас находятся в Польше, мало говорят об экономике и много говорят о культурной политике. И очевидно, что для внутреннего рынка это играет мобилизующую роль.

    С точки зрения международных отношений, есть такое правило, что нельзя быть сильным по всем фронтам. Соответственно, если в Украине сейчас нет ресурсов в виде экономики, в виде сильного военного положения, то, по моему мнению, следовало бы быть более гибкими в отношении тех высказываний, которые позволяет себе Польша и поставить более стратегические цели, чем просто реагирование на призывы польского правительства, которое, возможно, и не придет на следующих выборах опять к власти в Польше.

    Хватит ли здравого смысла украинским чиновникам и политикам. чтобы не вестись на такую риторику польских коллег?

    — Вообще худший вариант — это если Украина просто будет реагировать на то, что говорят в Кремле или на то, что говорят в Варшаве. Пока слабо видно такую ​​политику опережения и поиска других союзников. Не только в пределах ЕС, членом которого является Польша, но и, возможно, и по скандинавским странам.

    Марчин Халась
    Marcin Hałaś / Facebook
    Марчин Халась: польско-украинское партнерство – это союз носа с кулаком

    Пока будет просто реагирование на какой-то троллинг, даже если этот троллинг играет больно на эмоциональных ощущениях, то, в принципе, мы всегда будем вторыми. Опять же, в приоритете, где есть национальные показатели, следует помнить, что национальный престиж, национальное величие, экономическая стабильность — это мощная военная сила, и потом можно вспоминать о культурном фронте. Шапкозакидательство не пройдет.

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    Ранее главред портала украинцев в Польше Рrostir.pl Игорь Исаев в эфире "ГС" сообщил, что протесты в Польше возникли спонтанно, оппозиция их не организовывала, а только поддержала действия граждан.

    Напомним, политолог Кость Бондаренко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что экономический вакуум Украины и Польши способствует тому, что политические или исторические моменты начинают брать верх.

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