наверх
26.01.201718:47
Курсы валют НБУ
  • EUR29.23- 0.04
  • USD27.21- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    СБУ: запрет на въезд в Украину позитивно скажется на мэре Перемышля

    Тема:

    Украина-Польша: патриотизм и раздор (55)

    (обновлено: )36320
    Как сообщили в Службе безопасности Украины, въезд запрещен Роберту Хоме, поскольку "его действия вредили Украине", а он разжигал межэтническую и межнациональную вражду.
    Василий Грицак. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Запрет на въезд в Украину мэру польского Перемышля Роберту Хоме будет иметь позитивные последствия для него самого, заявил председатель СБУ Василий Грицак.

    Мэр польского Перемышля Роберт Хома
    zaxid.net
    Сколько "провокаций"? СБУ запретила въезд в Украину мэру Перемышля

    Ранее мэр Перемышля не смог приехать в Украину, где должен был принять участие в новогоднем приеме в польском консульстве. Как пояснили в Службе безопасности Украины, въезд запрещен ему на 5 лет, поскольку "его действия вредили Украине", а он разжигал межэтническую и межнациональную вражду.

    Читайте также — Украинцы в Польше: я люблю тебя до смерти

    "Мы действительно в курсе жестких заявлений МИД Польши, но я хочу отметить, что мэр города Перемышль дал оценку тому, что происходило в городе Перемышле, и осудил акты, которые были совершены участниками акции, как сказать, недружественные для Украины. И я думаю, что это (запрет на въезд в Украину — Ред.) будет иметь определенные позитивные последствия для него, и сейчас этот вопрос находится в ведении внешнеполитического ведомства нашего государства”, — сказал Грицак.

    Посольство Польши направило МИД Украины ноту с просьбой предоставить полное объяснение обстоятельств запрета.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Парламентская ассамблея Совета Европы
    Резолюция ПАСЕ по Украине
    Блокирование движение грузовых поездов в направлении ЛНР
    Донбасс: блокада и пиар
    Василий Грицак. Архивное фото
    Украина-Польша: патриотизм и раздор
    Кость Бондаренко
    Один на всех. Новый закон о языке