СБУ: запрет на въезд в Украину позитивно скажется на мэре Перемышля

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Запрет на въезд в Украину мэру польского Перемышля Роберту Хоме будет иметь позитивные последствия для него самого, заявил председатель СБУ Василий Грицак.

Ранее мэр Перемышля не смог приехать в Украину, где должен был принять участие в новогоднем приеме в польском консульстве. Как пояснили в Службе безопасности Украины, въезд запрещен ему на 5 лет, поскольку "его действия вредили Украине", а он разжигал межэтническую и межнациональную вражду.

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"Мы действительно в курсе жестких заявлений МИД Польши, но я хочу отметить, что мэр города Перемышль дал оценку тому, что происходило в городе Перемышле, и осудил акты, которые были совершены участниками акции, как сказать, недружественные для Украины. И я думаю, что это (запрет на въезд в Украину — Ред.) будет иметь определенные позитивные последствия для него, и сейчас этот вопрос находится в ведении внешнеполитического ведомства нашего государства”, — сказал Грицак.

Посольство Польши направило МИД Украины ноту с просьбой предоставить полное объяснение обстоятельств запрета.