Политтехнолог о накале отношений между Польшей и Украиной

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Отношения между Киевом и Варшавой зависят от отмены запрета на въезд в Украину для мэра польского города Перемышля Роберта Хомы. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Ян Джеджичак, выразив удивление решением СБУ. 18 января Польша направила Украине ноту с просьбой предоставить полное объяснение этого инцидента.

В конце прошлого года Хому, который должен был прибыть во Львов, не пустили на территорию Украины. В СБУ объяснили, что ему запрещен въезд в страну на пять лет за участие в антиукраинских мероприятиях и разжигание межнациональной розни. Сам мэр польского города обвинения в свой адрес отрицает.

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Почему появилась трещина в добрососедских украино-польских отношениях, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы историк, политтехнолог Олег Постернак.

Насколько больно ударит по украино-польским отношениям запрет на въезд в Украину для мэра польского города Перемышля?

— Нужно отличать украино-польские межгосударственные отношения на топ-уровне, я имею в виду между президентами Дудой и Порошенко, между парламентами, между правительствами и нужно, конечно же, иметь в виду общественные отношения, в гуманитарной особенно сфере, которые сейчас подвержены испытаниям времени, испытанием историей. И, собственно, я думаю, даже инспирированы эти конфликтные ситуации, возможно, даже и извне, знаете, как зияющие раны, которые периодически о себе напоминают, несмотря на то, что Кучма с Квасневским в свое время пытались сделать какие-то общие заявления, Ющенко с Комаровским пытались наладить конструктив, и Порошенко с Дудой тоже пытаются наладить мосты. Но вылечить эти раны, найти некую компромиссную модель сосуществования, а ведь геополитические интересы Польши и Украины совпадают. Конечно же, это вызов времени и вызов существенный.

Действительно ли, как предупредили в польском МИД, отношения между Киевом и Варшавой зависят от отмены этого запрета?

— Тут же начнется обыгрываться ситуация. Если украинская власть отменит это запрещение въезда, значит, она продемонстрирует уязвимость и слабость. Будет, как в ситуации с СБУ и Ле Пен, когда СБУ запретило ей также въезд, но там хоть основание было существенным. В данном случае существенное основание, по мнению украинской власти, но оно имеет другой оттенок, потому что Польша наш стратегический партнер и подобным образом вести себя в отношении польских государственных деятелей с нашей стороны это существенная корректировка той динамики, хорошей динамики отношений, которые есть между нашими странами. Поэтому украинская власть, откровенно говоря, в ситуации такого непростого шпагата-выбора. Но, я думаю, что на высшем уровне отношения, действительно, более менее примечательные и отличные, я бы сказал. В интересах Дуды сейчас поиск как можно большего количества антироссийских сдержек. Поймите, что для Польши Украина является вот этим именно барьером для того, чтобы останавливать геополитический натиск России.

Почему СБУ не обнародует доказательства участия господина Хомы в антиукраинских мероприятиях? Они есть?

— Это логично. Если мы узнаем все нюансы, подробности, я, кстати, не сторонник, чтобы правоохранительные органы и СБУ предоставляли широкой аудитории массовую информацию о тех или иных мероприятиях, возможно, даже строго засекреченную. Это вопрос национальной безопасности. Украино-польские отношения являются сферой национальной безопасности и, мне кажется, со стороны некоторых правоохранительных органов было бы опрометчиво заранее формировать некую доказательную базу вины польской стороны и т.д. И я хочу отметить, что польский мер города Перемышль – это избранное лицо города Перемышль. Это не представитель государственной власти. Он, как и многие мэры, руководители поселков, сел, сельские головы могут иметь теоретически, конечно же, свое некое мнение и выражать его публично. Безусловно, нужно на подобные вещи реагировать. Но он не отображает официальную линию администрации президента Польши и парламента и, я думаю, что вот это сознательное увеличение опций, минимальная эскалация крайне выгодна российской стороне, чтобы представить украинцев и поляков как два кровно враждующих народа и что между ними невозможно примирение ни при каких обстоятельствах, даже против общего врага.

Ранее военный эксперт Олег Стариков в эфире "ГС" выразил мнение, что поставка высокоточных крылатых ракет класса "воздух-земля" в Польшу — это ответ НАТО России на размещение "Искандеров" в Калининградской области.