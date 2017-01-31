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    Польша не будет долго терпеть героизацию УПА - Золотарев

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    Украина-Польша: патриотизм и раздор (67)

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    По мнению политолога Андрея Золотарева, если в ближайшее время власть продолжит игнорировать тревожные сигналы из Польши, отношения с соседями испортятся окончательно.
    Андрей Золотарев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский в интервью польскому радио заявил, что из-за неоднозначной политики Украины в отношении героизации УПА польско-украинские отношения сегодня находятся под большим вопросом. 

    "До сих пор нет уверенности по поводу того, пойдет ли Украина в том направлении, с которым Польша не может согласиться. Имеется в виду, что она может основывать свою историю на традициях УПА, на традициях организаций, которые совершали ужасные преступления против поляков. А, быть может, она откажется от этого пути", — отметил Качиньский.

    Петр Охотин
    Uacrisis.org
    Политолог: заявления польских властей по УПА - заигрывание с электоратом

    По мнению бывшего премьер-министра Польши, будущее украинско-польских отношений зависит именно от того, каким будет отношение к истории в Украине.

    Политический эксперт, директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев уверен, что действующей власти придется определиться, что ей дороже — идеи ОУН-УПА или добрососедские отношения с Польшей.

    "Политический прагматизм требует того, чтобы ряд болезненных для украино-польских отношений тем был замикширован. Ведь и в предыдущие годы имелся целый ряд скандальных ситуаций, но политики умели находить компромисс", — говорит эксперт. 

    "Сейчас же попытки власти построить нациократическое государство с идеологией деятелей УПА, которую поляки считают преступниками естественно отражается на отношении двух стран. Здесь власти стоит задуматься, ведь несмотря ни на что, Польша пока еще остается последним адвокатом Украины в ЕС. Понятно, что какие-то частные вещи поляки могли и не заметить, но целенаправленную политику по героизации УПА здесь не будут терпеть по определению. В Польше силен националистический правый тренд в политике, если власть проигнорирует такие вещи, оппозиция не преминет напомнить", — считает политэксперт.

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Порошенко в Берлине, блокада Донбасса, отношения с Польшей. Мнение Бортника

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    По мнению Золотарева, если в ближайшее время власть продолжит игнорировать тревожные сигналы из Польши, отношения с соседями испортятся окончательно.

    "Либо и дальше власть будет плясать под дудку деятелей либо Вятровича, либо здравый смысл возьмет верх", — говорит политолог. 

    "Руководство страны должно определиться, что ей дороже — идеологические химеры Вятровича, или отношения с Польшей. Нынешняя власть ничем иным не может заменить эту идеологию. Очевидно, что если после неизбежной перезагрузки в украинском политикуме преемники ничего не изменят, отношения Украины и Польши серьезно ухудшатся".

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