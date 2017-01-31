Институт нацпамяти Польши опубликовал данные сотрудников концлагеря Аушвиц

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Институт национальной памяти (IPN) Польши опубликовал архив с личными порядка 8,5 тысяч работников концентрационного лагеря Аушвиц, который в числе прочего поможет Польше бороться с заявлениями о "польских лагерях смерти".

Личные данные нацистов начал собирать в 1982 году для научной работы профессор Александр Лащик. Изначально в нее были включены только данные работников концлагеря Аушвиц-Биркенау, позже ее расширили за счет данных о надзирателях из других лагерей. Исследования проводились специальной комиссией, в академической среде, а также музеем Аушвиц-Биркенау.

"База — это инструмент, который позволит нам бороться со лживым описанием "польский лагерь смерти", — заявил во время пресс-конференции в понедельник глава Института Ярослав Шарек, которого цитируют польские СМИ. Глава музея Аушвиц-Биркенау Александер Лащик в свою очередь отметил, что публикация архива позволит отдать дань памяти погибшим за счет поименного названия преступников.

Помимо имен представителей СС в базе опубликованы их фотографии, дата и место рождения, гражданство, даты прибытия на службу в концлагерь. В случае тех, кто после войны предстал перед судом, опубликованы также решения по их делам. Некоторые из людей, чьи данные были опубликованы, до сих пор живы.

В IPN отметили, что опубликованный список — не окончательный и будет дополняться по мере поступления информации. Ранее музей Аушвиц-Биркенау обратился к жителям Германии и Австрии с просьбой предоставить личные документы и свидетельства о функционировании лагеря, которые находятся у частных владельцев.

Аушвиц-Биркенау (в польском городе Освенцим) был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому он стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона составляли евреи, погибли в Аушвице в 1941–1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.