Марчин Халась: польско-украинское партнерство – это союз носа с кулаком

РИА Новости Украина

Несмотря на стремительный рост трудовой миграции из Украины в Польшу, конфликтный узел в отношениях между украинцами и поляками затягивается. В последнее время участились случаи драк, а также избиения на национальной почве.

Об отношениях украинцев и поляков в интервью польскому изданию Polska Niepodległa рассказал писатель и публицист Марчин Халась.

Polska Niepodległa: Недавно произошло нападение на очередное польское кладбище в Украине. Что происходит? Почему вдруг начались атаки на польские объекты?

Марчин Халась: Конечно, можно предположить, что это российские провокации. Однако принцип провокаций таков, что для них должна существовать подходящая почва и благоприятная атмосфера.

REUTERS Gleb Garanich Вандалы осквернили польское военное кладбище под Киевом. На на польской части кладбища нарисовано "СС Галичина", а на украинской — "ОУН-УПА".

Такую атмосферу создают украинские власти, которые культивируют традиции ОУН/УПА. Официальная версия звучит так, что это были патриотические силы, которые боролись за свободную Украину. Пропаганда националистов изображает поляков в образе оккупантов и душителей. С другой стороны, до украинцев доходят голоса из Польши, которые указывают, что на ОУН/УПА лежит ответственность за преступления и геноцид. Все это вызывает неприязнь к полякам. Такую неприязнь легче всего выплеснуть, уничтожая памятники.

Если официальные украинские власти отрицают факт Волынской резни, говоря, что никакого геноцида поляков не было, не стоит удивляться, что какой-нибудь провокатор или фанатик может решить уничтожить памятник жертвам этого преступления.

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Надпись "дивизия СС "Галичина", которая появилась на кладбище в поселке Быковня, о чем-то свидетельствует?

– Как я уже сказал, я не исключаю провокации. Но даже если российские спецслужбы выступали вдохновителями, непосредственными исполнителями были украинские националисты. В этих кругах много фанатиков.

Для них дивизия СС "Галичина" – это формирование, флаги которого освящали украинские иерархи Греко-католической церкви. Так что, даже если мы говорим о возможной российской провокации, следует акцентировать идею, что политическую ответственность несут украинские власти.

Польский МИД отреагировал должным образом?

– Отнюдь нет. Украинцы запретили мэру Перемышля въезжать на свою территорию после того, как он принял участие в проводившемся на законных основаниях Марше орлят перемышльских (в память о молодых польских ополченцах, участвовавших в боях с украинскими и советскими силами в 1918—1921 годах, – прим. пер.).

Поляки только вежливо просят расследовать последствия, но не протестуют против причин, то есть возрождения бандеризма в Украине. Кстати, интересно, кто будет расследовать нападения на польские памятники и кладбища в Украине? Подчиненная националистическим кругам Служба безопасности Украины, которая запретила въезд мэру Перемышля?

Поймет ли кто-нибудь в МИД после очередного нападения на польский объект, что с отношением Украины к Польше существуют проблемы?

– Нет. На этой неделе в Варшаве начал работу Польско-украинский форум партнерства. На его открытии выступал министр иностранных дел Витольд Ващиковский. Это мероприятие устроили спустя несколько дней после того, как Украина запретила въезжать на свою территорию мэру Перемышля – стратегического для двустороннего сотрудничества города, и это показывает, что польско-украинское партнерство остается союзом носа с кулаком.

Носом, разумеется, постоянно выступает Польша. Во имя мифического "сдерживания России" польское руководство поджимает хвост и позволяет Украине делать все, что той вздумается.

По материалам Inosmi.ru