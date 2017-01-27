СБУ разрешила въезд в Украину мэру польского Перемышля - СМИ

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости. Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд в страну мэру польского Перемышля Роберту Хоме, сообщает в пятницу интернет-издание ZAXID.NET со ссылкой на источники в ведомстве.

Ранее мэр Перемышля не смог приехать в Украину, где должен был принять участие в новогоднем приеме в польском консульстве. Как пояснили в Службе безопасности Украины, въезд запрещен ему на 5 лет, поскольку "его действия вредили Украине", а он разжигал межэтническую и межнациональную вражду.

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"Служба безопасности Украины отменила пятилетний запрет на въезд в Украину для мэра Перемышля Роберта Хомы. По словам источника, отмена запрета стала возможным благодаря личному вмешательству президента Украины Петра Порошенко", — сообщает издание.

В пресс-службе Госпогранслужбы, которая ранее не пустила мэра при попытки въехать на Украину, заявили РИА Новости, что пока не могут "ни подтвердить, ни опровергнуть информацию, так как все поручения от правоохранительных органов на постановку или снятие к нам поступают в установленном порядке и это непубличная информация".

Замглавы МИД Польши Ян Джеджичак заявлял, что продолжение отношений Варшавы и Киева будет зависеть от отмены запрета на въезд мэру. По его словам, если решение о запрете на въезда для Хомы не будет отменено, представители польского МИД откажутся от участия в X Форуме Европа-Украина, который начинается в польском Жешуве 27 января и посвящен, в частности, модернизации и развитию потенциала Украины.

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Ранее мэр Перемышля принял участие в "марше орлят перемышльских и львовских" в своем городе, в ходе которого звучали антиукраинские лозунги у здания Украинского народного центра. Мэр заявлял, что якобы не слышал на марше подобных лозунгов.