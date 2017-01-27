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    Польша будет недвусмысленно заявлять претензии на Украину - Павлив

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    Украина-Польша: патриотизм и раздор (61)

    (обновлено: )55810
    Политический эксперт Михаил Павлив в эфире "ГС" заявил, что сейчас у Польши есть востребованность в украинских работниках, но вся ее политика говорит о том, что ситуация будет ухудшаться.
    Политический эксперт Михаил Павлив
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Польше нужны рабочие руки, украинские в том числе. В польском правительстве заявили, что будут принимать меры по привлечению работников с востока Европы, потому что в стране не хватает рабочих рук. Межведомственная группа уже готовит необходимые изменения в миграционное законодательство Польши — планируется предоставлять украинцам визы на более длинные периоды времени и поощрять молодых граждан Украины к получению документов на постоянное проживание и польского гражданства.

    Украина - Польша. Архивное фото
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    Что стоит за данной инициативой, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политический эксперт Михаил Павлив.

    "Огромное количество поляков работало в Британии, и они, скорее всего, хлынут обратно, а их рабочие места могут быть заняты украинцами. (Власти Польши) в отличие от действующей украинской власти немножечко способны планировать, и вот те процессы, о которых я говорю, это трех-, четырех-, пятилетняя перспектива, а сейчас у Польши есть востребованность в украинских работниках, но вся политика Польши — карта поляка, польские культурные центры, вся их риторика говорит о том, что ситуация будет ухудшаться, и Польша будет недвусмысленно заявлять претензии на Украину", — заявил Павлив.

    Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что отношения между Украиной и Польшей в 2016 году были худшими за все время независимости обоих государств. Он считает, что тема украино-польского конфликта в годы Второй Мировой войны должна быть исчерпана, потому что все жесты взаимного прощения были сделаны еще в 90-е годы и начале 2000-х годов.

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