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    Общество

    Вятрович: отношения с Польшей в 2016 были худшими за время независимости

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    Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что отношение испортились из-за желания отдельных политиков в Польше использовать тему конфликтного прошлого для сбора политических дивидендов.
    Владимир Вятрович
    УНИАН

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Отношения между Украиной и Польшей в 2016 году были худшими за все время независимости обоих государств, считает директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

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    "Действительно, мы можем сказать, что в 2016 году отношения между Украиной и Польшей были худшими за все время независимости обоих государств. На самом деле, они достаточно серьезно испортились, и в первую очередь из-за желания отдельных политиков в Польше использовать тему конфликтного прошлого для сбора политических дивидендов", — сказал Вятрович в опубликованном в пятницу интервью интернет-изданию "Апостроф".

    Он считает, что тема украино-польского конфликта в годы Второй Мировой войны должна быть исчерпана, потому что все жесты взаимного прощения были сделаны еще в 90-е годы и начале 2000-х годов.

    "Напомню, что уже были совместные заявления в парламенте, были совместные заявления президентов, совместные заявления церквей, общественности и так далее. Поднимать еще раз эту тему не было никакого смысла, кроме одного: получить политические дивиденды, чем и воспользовались правые политические силы в соседней Польше", — заявил Вятрович.

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    Летом этого года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.

    Кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней, считается 11 июля — в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 до 130 тысяч человек. Исследователи из Украины считают эти события следствиями войны Армии Крайовой с УПА, в которой принимало участие и мирное население региона. Свои потери украинская сторона оценивает в 10-20 тысяч человек.

    Верховная Рада приняла заявление, осуждающее решение польского Сейма о признании Волынской резни геноцидом. Депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".

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