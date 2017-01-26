наверх
26.01.201714:14
Курсы валют НБУ
  • EUR29.23- 0.04
  • USD27.21- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Министр обороны Польши попал в масштабное ДТП

    (обновлено: )111
    Машина министра обороны Польши попала в ДТП, когда он возвращался с симпозиума в Высшей школе социальной и медийной культуры в Торуни. Всего на месте происшествия столкнулось 8 легковых авто и эвакуатор.
    Министр обороны Польши Антоний Мацеревич
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Министр обороны Польши Антони Мацеревич попал в ДТП на дороге PL-10 в местности Либич-Дольный неподалеку Торуня Куявско-Поморского воеводства, сообщает "Польское радио".

    Согласно опубликованной информации, машина министра обороны попала в ДТП накануне, когда он возвращался с симпозиума в Высшей школе социальной и медийной культуры в Торуни. Всего на месте происшествия столкнулось восемь легковых авто и эвакуатор, в том числе два автомобиля из колонны военной жандармерии. Трех человек доставили в больницу.

    Польское Радио
    Министр обороны Польши Антони Мацеревич попал в ДТП

    Сам Мацеревич не пострадал, после инцидента министр пересел в другую машину колонны и вернулся в Варшаву.

    На днях сообщалось. что народный депутат Украины Мустафа Найем попал в ДТП в Киеве.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Парламентская ассамблея Совета Европы
    Резолюция ПАСЕ по Украине
    Блокирование поездов в Луганской области
    Донбасс: блокада и пиар
    Флаги Польши и Украины. Архивное фото
    Украина-Польша: патриотизм и раздор
    Кость Бондаренко
    Один на всех. Новый закон о языке