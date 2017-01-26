Министр обороны Польши попал в масштабное ДТП

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Министр обороны Польши Антони Мацеревич попал в ДТП на дороге PL-10 в местности Либич-Дольный неподалеку Торуня Куявско-Поморского воеводства, сообщает "Польское радио".

Согласно опубликованной информации, машина министра обороны попала в ДТП накануне, когда он возвращался с симпозиума в Высшей школе социальной и медийной культуры в Торуни. Всего на месте происшествия столкнулось восемь легковых авто и эвакуатор, в том числе два автомобиля из колонны военной жандармерии. Трех человек доставили в больницу.

Польское Радио Министр обороны Польши Антони Мацеревич попал в ДТП

Сам Мацеревич не пострадал, после инцидента министр пересел в другую машину колонны и вернулся в Варшаву.

На днях сообщалось. что народный депутат Украины Мустафа Найем попал в ДТП в Киеве.