На трассе Киев-Одесса произошло ДТП при участии военного, есть жертвы

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Авария при участии военнослужащего произошла утром во вторник на трассе Киев-Одесса близ населенного пункта Ксаверовка в Киевской области, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

В сообщении отмечается, что военный двигался к месту прохождения службы на собственном автомобиле ГАЗ-3110 "Волга".

"Предварительно установлено, что военнослужащий не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем ЗАЗ "Таврия", — говорится в сообщении.

Facebook dtp.kiev.ua На месте ДТП в Киевской области с участием военного

В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля ЗАЗ "Таврия" погибли на месте. Военнослужащий в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение.

С целью выяснения причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия проводится расследование.

Ранее в Мариуполе Донецкой области произошло ДТП с участием военнослужащих ВСУ.