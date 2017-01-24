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    Происшествия

    На трассе Киев-Одесса произошло ДТП при участии военного, есть жертвы

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    Согласно информации Министерства обороны Украины, военный двигался к месту прохождения службы на собственном автомобиле ГАЗ-3110 "Волга", однако не справился с управлением и столкнулся с "Таврией".
    На месте ДТП в Киевской области с участием военного
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    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Авария при участии военнослужащего произошла утром во вторник на трассе Киев-Одесса близ населенного пункта Ксаверовка в Киевской области, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

    В сообщении отмечается, что военный двигался к месту прохождения службы на собственном автомобиле ГАЗ-3110 "Волга".

    "Предварительно установлено, что военнослужащий не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем ЗАЗ "Таврия", — говорится в сообщении.

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    На месте ДТП в Киевской области с участием военного

    В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля ЗАЗ "Таврия" погибли на месте. Военнослужащий в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение.

    С целью выяснения причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия проводится расследование.

    Ранее в Мариуполе Донецкой области произошло ДТП с участием военнослужащих ВСУ.

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