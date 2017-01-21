В Мариуполе произошло ДТП с участием военных ВСУ - Минобороны

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. В Мариуполе в субботу произошло ДТП с участием военнослужащих ВСУ. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

"Двадцать первого января в г. Мариуполь произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух военнослужащих ВС Украины. Предварительно установлено, что водитель автомобиля не справился с управлением. В результате ДТП один военнослужащий погиб на месте. Второй военнослужащий доставлен в больницу скорой медицинской помощи города Мариуполь в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

Как отмечается, с целью выяснения причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия проводится расследование.

Ранее сообщалось, что причиной смерти трех морских пехотинцев под Мариуполем стал подрыв на мине. Экспертиза подтвердила, что тела принадлежат трем пропавшим морпехам: младшему сержанту Николаю Охрименко, младшему сержанту Сергею Сонько и старшему матросу Сергею Трубину.