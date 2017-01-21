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    Происшествия

    В Мариуполе произошло ДТП с участием военных ВСУ - Минобороны

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    (обновлено: )18120
    Согласно информации, один военнослужащий погиб на месте. Второй военнослужащий доставлен в больницу скорой медицинской помощи города Мариуполь в тяжелом состоянии.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. В Мариуполе в субботу произошло ДТП с участием военнослужащих ВСУ. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

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    "Двадцать первого января в г. Мариуполь произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух военнослужащих ВС Украины. Предварительно установлено, что водитель автомобиля не справился с управлением. В результате ДТП один военнослужащий погиб на месте. Второй военнослужащий доставлен в больницу скорой медицинской помощи города Мариуполь в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, с целью выяснения причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия проводится расследование.

    Ранее сообщалось, что причиной смерти трех морских пехотинцев под Мариуполем стал подрыв на мине. Экспертиза подтвердила, что тела принадлежат трем пропавшим морпехам: младшему сержанту Николаю Охрименко, младшему сержанту Сергею Сонько и старшему матросу Сергею Трубину.

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