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    ДТП в Вероне. На месте гибели 16 школьников

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    В результате аварии венгерского автобуса, произошедшей минувшей ночью близ Вероны, погибли 16 человек, их идентификация серьезно затруднена из-за того, что тела сильно обожжены. Об этом сообщили в субботу представители правоохранительных органов Италии.
    Канал RT на Youtube

    Инцидент произошел на автостраде А4 близ Вероны, когда туристический автобус, следовавший из Франции в Венгрию, на скорости врезался в опору эстакады, после чего возник сильный пожар.

    Смотрите также: Смертельная авария с автобусом в Италии: 16 погибших

    В автобусе находились 55 человек — школьники в возрасте от 14 до 18 лет, их родители и учителя. По последним данным, 26 из них были госпитализированы в различные лечебные учреждения Италии с серьезными ожогами и ранениями.

    Видео аварии размещено на канале RT.

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