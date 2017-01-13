Четыре человека погибли в ДТП вблизи Черновцов

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Четыре человека погибли, еще четверо получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия вблизи города Черновцы, сообщила в пятницу пресс-служба Национальной полиции в Черновицкой области.
Читайте также: "Торнадовцы" и инцидент в СИЗО: пиар или издевательства?
"Вблизи Черновцов 12 января примерно в 22.00 произошла авария, в которой пострадали восемь жителей Буковинского края. Четверо из них погибли на месте", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, водитель Mercedes-Benz W124 при обгоне не справился с управлением и допустил столкновение со встречным транспортным средством. В результате аварии четыре человека погибли на месте и столько же были госпитализированы с многочисленными травмами.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
Напомним, во вторник вечером во Львове произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Как сообщают очевидцы, автомобиль Ford Fiesta занесло на встречную полосу, где в него врезался другой автомобиль.