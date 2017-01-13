КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Четыре человека погибли, еще четверо получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия вблизи города Черновцы, сообщила в пятницу пресс-служба Национальной полиции в Черновицкой области.

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"Вблизи Черновцов 12 января примерно в 22.00 произошла авария, в которой пострадали восемь жителей Буковинского края. Четверо из них погибли на месте", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, водитель Mercedes-Benz W124 при обгоне не справился с управлением и допустил столкновение со встречным транспортным средством. В результате аварии четыре человека погибли на месте и столько же были госпитализированы с многочисленными травмами.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

cv.npu.gov.ua Четыре человека погибли в ДТП вблизи Черновцов

Напомним, во вторник вечером во Львове произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Как сообщают очевидцы, автомобиль Ford Fiesta занесло на встречную полосу, где в него врезался другой автомобиль.