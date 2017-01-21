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    Смертельная авария с автобусом в Италии: 16 погибших

    (обновлено: )19
    Авария с автобусом в Италии
    Авария с автобусом в Италии
    Авария с автобусом в Италии
    Авария с автобусом в Италии
    Авария с автобусом в Италии
    Авария с автобусом в Италии
    Авария с автобусом в Италии
    Авария с автобусом в Италии
    ansa.it
    Авария с автобусом в Италии
    Авария с автобусом в Италии
    ansa.it
    Авария с автобусом в Италии
    Авария с автобусом в Италии
    ansa.it
    Авария с автобусом в Италии
    Авария с автобусом в Италии
    ansa.it
    Авария с автобусом в Италии
    Авария с автобусом в Италии
    ansa.it
    Авария с автобусом в Италии
    Авария с автобусом в Италии
    ansa.it

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    В результате аварии венгерского автобуса, произошедшей минувшей ночью близ Вероны, погибли 16 человек, их идентификация серьезно затруднена из-за того, что тела сильно обожжены. Об этом сообщили в субботу представители правоохранительных органов Италии, работающие на месте ЧП.

    Инцидент произошел на автостраде А4 близ Вероны, когда туристический автобус, следовавший из Франции в Венгрию, на скорости врезался в опору эстакады, после чего возник сильный пожар. В автобусе находились 55 человек — школьники в возрасте от 14 до 18 лет, их родители и учителя. По последним данным, 26 из них были госпитализированы в различные лечебные учреждения Италии с серьезными ожогами и ранениями.

    Смотрите также: Эвакуационный лагерь в Италии: спасенные от землетрясения и лавины

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