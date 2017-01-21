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    В мире

    В результате аварии автобуса в Италии погибли 16 человек

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    Инцидент произошел на автостраде А4 близ Вероны, когда туристический автобус, следовавший из Франции в Венгрию, на скорости врезался в опору эстакады, после чего возник сильный пожар.
    Авария с автобусом в Италии
    ansa.it

    КИЕВ, 21 янв, — РИА Новости Украина. В результате аварии венгерского автобуса, произошедшей минувшей ночью близ Вероны, погибли 16 человек, их идентификация серьезно затруднена из-за того, что тела сильно обожжены. Об этом сообщили в субботу представители правоохранительных органов Италии, работающие на месте ЧП.

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    Инцидент произошел на автостраде А4 близ Вероны, когда туристический автобус, следовавший из Франции в Венгрию, на скорости врезался в опору эстакады, после чего возник сильный пожар. В автобусе находились 55 человек — школьники в возрасте от 14 до 18 лет, их родители и учителя. По последним данным, 26 из них были госпитализированы в различные лечебные учреждения Италии с серьезными ожогами и ранениями.

    По сообщениям местных СМИ, участок автострады А4, где произошла авария, до сих пор закрыт. Полицейские продолжают извлекать тела жертв из обгоревшего автобуса. На месте ЧП работают эксперты-криминалисты, которые должны установить динамику инцидента, но уже известно, что в ДТП не участвовали другие транспортные средства.

    ansa.it
    Авария с автобусом в Италии

    Ранее во Львовской области в районе села Ямельня произошло масштабное ДТП. На дороге развернуло фуру и в нее врезался автобус с туристами.

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