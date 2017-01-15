КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Во Львовской области в районе села Ямельня в 22:30 произошло масштабное ДТП. На дороге развернуло фуру и в нее врезался автобус с туристами, сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в Facebook.

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По его словам, в салоне автобуса находилось 40 человек. Все они живы. Пострадал только водитель автобуса, его госпитализировали с незначительными травмами. "Все как в рубашке родились", — сказал депутат в комментарии каналу "112 Украина".

По его словам, автобус вез туристов в Польшу. Зинкевич уточнил, что движение на автодороге, где произошла авария, было заблокировано в обе стороны.

Facebook Igor Zinkevych Во Львовской области автобус с туристами столкнулся с фурой

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли, еще четверо получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия вблизи Черновцов.