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В Гонконге перевернулся автобус, один человек погиб, 16 ранены - СМИ

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Согласно информации, ДТП произошло в районе Кван Тонг, автобус врезался в бетонное ограждение на дороге, после чего перевернулся на бок. Причина ДТП выясняется.
ДТП в Гонконге с участием автобуса
SCMP

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. В специальном административном районе КНР Гонконг перевернулся двухэтажный автобус. В результате аварии погиб один человек, еще 16 пострадали, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на полицию.

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Инцидент произошел в районе Кван Тонг около 21:00 по местному времени (15:00 по Киеву).

По данным полиции, автобус врезался в бетонное ограждение на дороге, после чего перевернулся на бок. Причина ДТП выясняется.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере пять человек погибли, 27 получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия на востоке Франции.

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