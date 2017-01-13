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Мощный пожар в автобусном парке Детройта

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Пожар начался ночью на территории автобусного парка. Пожарная служба города перекрыла отрезки улиц, прилегающих к месту возгорания. По некоторым данным, пожару предшествовал взрыв.
Видеоканал Storyful News на Youtube

Крыша автобусного терминала рухнула из-за крупного пожара в американском городе Детройт, штат Мичиган, горят несколько автобусов, сообщает телеканал Cleveland 19 News.

Пожар начался ночью на территории автобусного парка. "Пожарные сообщили, что четыре автобуса горят на месте инцидента. Им удалось отгородить горящие автомобили от остального парка автобусов и резервуаров с сотнями галлонов дизельного топлива", — говорится в сообщении телеканала.

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Пожарная служба города перекрыла отрезки улиц, прилегающих к месту пожара.

Редактор телеканала fox2 в своем Twitter сообщила, что перед пожаром был слышен взрыв. Эта информация пока официально не подтверждалась официальными лицами.

Накануне сообщалось, что в Балтиморе сгорел дом, в котором жила мать с 9 детьми: 6 из них погибли

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