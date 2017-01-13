В Балтиморе сгорел дом, в котором жила мать с 9 детьми: 6 из них погибли

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Шестеро детей погибли в результате масштабного пожара, который произошел в четверг в американском городе Балтимор. Как сообщают знакомые женщины, погибли шестеро детей.

Please send up prayers for @RepCummings' assistant Katie Malone who lost 6 of her 9 children in a fire in Baltimore. #KatieMalone — Lee Hayes (@leehayespr) 12 января 2017 г.

​Возраст погибших детей, тела которых спасатели извлекли из-под обломков сгоревшего дома, от 9 месяцев до 11 лет. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что мать погибших детей выжила, но получила ожоги во время пожара. Женщина и трое других ее детей госпитализированы.