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В Балтиморе сгорел дом, в котором жила мать с 9 детьми: 6 из них погибли

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Пожар в Балтиморе, при котором погибли дети
@TishaLewis

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Шестеро детей погибли в результате масштабного пожара, который произошел в четверг в американском городе Балтимор. Как сообщают знакомые женщины, погибли шестеро детей.

​Возраст погибших детей, тела которых спасатели извлекли из-под обломков сгоревшего дома, от 9 месяцев до 11 лет. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что мать погибших детей выжила, но получила ожоги во время пожара. Женщина и трое других ее детей госпитализированы.

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