В Киеве сгорело СТО

ГСЧС

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. В Киеве на ул. Черемшины накануне вечером произошел пожар на станции техобслуживания, сообщили в управлении ГСЧС Киева.

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Возгорание возникло в комнате для отдыха на втором этаже двухэтажного здания. В результате пожара частично повреждено здание СТО и припаркованный рядом автомобиль.

Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения ЧП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что 3 января во Львове произошел масштабный пожар в здании завода "Электрон".