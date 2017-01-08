На месте взрыва частного дома в Одессе

В воскресенье, 8 января, по улице Геллера в Киевском районе Одессы в частном доме произошел взрыв. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, эксперты, кинологи и работники ГСЧС, сообщает пресс-служба полиции Одесской области. После ликвидации пожара были обнаружены два мужских тела — 67-летнего владельца дома и квартиранта — участника АТО.

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По предварительному заключению эксперта, в доме были нарушены установленные требования пожарной безопасности, в связи с чем возникла утечка газа, взорвался газовый котел и произошло разрушение здания. В результате были нанесены телесные повреждения, несовместимые с жизнью, двум мужчинам.

Предварительная правовая квалификация происшествия — ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины.

Работы по расчистке дома проводились силами военнослужащих ВСУ, сотрудников ГСЧС. Во время работ было установлено, что особенности взрыва — вид его эпицентра и некоторые характеристики — указывают на то, что он с большой вероятностью мог произойти не вследствие утечки газа, а от применения взрывчатки.

На месте происшествия продолжаются работы по расчистке разрушенного здания, работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, сотрудники СБУ, специалисты ГСЧС.