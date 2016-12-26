Во Львовской области сгорел мусоровоз, водитель умер

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. На трассе Киев-Чоп в ночь на понедельник возле г. Буск Львовской области возник пожар в грузовом автомобиле. На месте происшествия обнаружили тело водителя, однако, как выяснилось, он умер от сердечного приступа, сообщает местное издание Zaxid.net со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Как отмечается, в автомобиле-мусоровозе "МАЗ", который зарегистрирован в г. Кременчуг Полтавской области, возникло возгорание. Огонь уничтожил кабину и двигатель автомобиля.

На месте обнаружили тело 64-летнего водителя автомобиля. Тело погибшего доставлено в морг местной районной больницы.

ТСН Во Львовской области сгорел мусоровоз

Спикер Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская сообщила, что водитель умер от сердечного приступа. По предварительной информации, мужчине стало плохо, он остановился на обочине и вышел из машины. Вскоре он умер. Поскольку водитель не выключил двигатель, вероятно, в машине случилось короткое замыкание проводки и она загорелась.

ТСН Тело скончавшегося водителя мусоровоза

По словам Добровольской, грузовик был новым и ехал пустым, на временных транзитных номерах с регистрацией Полтавской области. Водитель — житель Кременчуга. Все обстоятельства выясняют правоохранители.

Ранее сообщалось, что в 40 км от границы с украинско-чешской границы возле города Нимбурк сгорел рейсовый автобус Рахов-Либерец.