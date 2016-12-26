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Мощный взрыв и пожар на НПЗ в Хайфе

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На одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Израиля прогремел мощный взрыв. Бак емкостью 12 кубических метров был заполнен лишь на десятую часть в момент, когда произошло возгорание.
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Как информировали представители пожарных и спасательных служб, на место ЧП незамедлительно прибыли пожарные расчеты и экстренные службы. В результате инцидента никто не пострадал.

"Жертв нет, большое количество сотрудников пожарной службы работает, чтобы не допустить распространения огня на близлежащие объекты", — говорится в заявлении компании Oil Refineries – Bazan (ORL), которой принадлежит завод.

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Министр по защите окружающей среды Зеев Елкин принял решение о созыве оперативного совещания, в котором примут участие высокопоставленные чиновники ведомства. Как сообщается, министерство "оценит последствия пожара и его влияние на окружающую среду", а также направит инструкции заводам и местным жителям.

Согласно заявлению муниципальной ассоциации защиты окружающей среды, жителям районов Кирьят-Моцкин и Кирьят-Хаим рекомендовано оставаться дома, закрыть окна и двери из-за возможного выброса токсических веществ.

Видео размещено в интернете на канале Breaking на Youtube.

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