Трагическая непогода в Украине: смерти от переохлаждений, аварий, пожаров

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

С каждым днем в Украине от морозов и снегопадов гибнет все больше и больше людей. Коммунальные службы не справляются с выпавшим снегом, а многие граждане проявляют трагическую беспечность.

Мороз забирает жизни

По его словам заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского, с жалобами на переохлаждение и обморожение в больницы уже обратились полсотни украинцев.

"Больше переохлажденных сегодня в Волынской и Закарпатской областях. Но мы располагаем данными только по 6 областях. Еще не все западные области предоставили информацию нам", — сообщил Линчевский.

Как стало известно, во Львовской области четыре человека скончались в результате переохлаждения. По состоянию на 7 декабря в Житомирской области зарегистрировали три случая гибели людей от переохлаждения: в Новоград-Волынском, Малине и Житомире. Эти люди погибли от переохлаждения.

На Прикарпатье от переохлаждения в течении суток погибли двое человек. В селе Годы-Добровидка Коломыйского р-на по Грушевского обнаружено тело гражданина 1962 г.р. В Коломыйском районе, в селе Джуркив, на одной из улиц обнаружено тело местного жителя 1949 г.р. Еще семь жителей области попали в больницу с обморожением конечностей и туловища разной степени.

Эх, дороги!

В Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской и Черкасской областях продолжается действие ограничений на движение автотранспорта в связи со сложными погодными условиями, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 9 января автомобильных пробок в результате осложнения погодных условий на территории страны нет. Граждан, которые получили обморожения во время пробок, не зафиксировано", — говорится в сообщении.

По данным спасателей, в результате непогоды без света остаются пять населенных пунктов в двух областях. В Одесской — четыре, в Херсонской — один.

Читайте также — Праздничный Львов: российская попса, три пожара и арест взяточников

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям заявляет, что в течение суток 8 января ее сотрудники освободили из снежных заносов 354 автомобиля, в которых находились 984 человека. Всего же с 4 января спасатели помогли почти четырем тысячам водителей и пассажиров, говорится в сообщении.

ДТП и пожары

Без трагедий на дорогах не обошлось. На Полтавщине легковушка ВАЗ 2110 столкнулась с микроавтобусом. В результате ДТП погибли два пассажира ВАЗ 2110. Водитель ВАЗа и ребенок-пассажир травмированы.

Всего же 8 января в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибло 8 и травмированы 45 граждан.

А в Житомирской области случилось массовое столкновение автомобилей: на 89 километре трассы Киев-Чоп произошло ДТП с участием 14 машин. Один из автомобилей на трассе занесло, что спровоцировали аварию: машины начали сталкиваться друг с другом, некоторые врезались в отбойник, другие вылетели в кювет.

Читайте также — Закарпатье, разгул стихии: машины достают из снежных заносов — спецкор

Погодные условия напрямую влияют еще и на пожары, число которых в зимний период значительно увеличивается. За прошедшие сутки, 8 января, в Украине произошло 203 пожара. Погибли 16 человек, 10 пострадали. В жилом секторе произошло 153 пожара, в производственной сфере — 6, в транспорте — 12, другие — 32.

Всего с начала года уже было зафиксировано 1282 пожара, в которых погибло 82 человека.

Городские и областные власти борются со стихией, параллельно призывая водителей быть внимательными и осторожными на дорогах города. Пешеходам рекомендуется двигаться на тротуарах с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осмотрительными.