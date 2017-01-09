Праздничный Львов: российская попса, три пожара и арест взяточников

Татьяна Костюк – Львов, для РИА Новости Украина

Вместо колядок "Дискотека авария"

Настроение у людей будничное, чудес не ждут. И только набожные галичане уповают на молитвы и надеются, что Бог услышит их просьбы.

"Пойду в церковь, буду молиться за здоровье родных и за мир в Украине, — говорит львовянка Валентина. — У меня брат после АТО. И как же он сердился на подростков и толстосумов, которые петарды взрывали и фейерверки запускали в новогоднюю ночь. Под окнами несколько часов бабахали, а хоть он и пытался не показывать вида, было заметно, что при каждом взрыве память выдает страшные воспоминания".

Люди наэлектризованы. Политическая беспросветность делает их злыми и раздраженными.

"Дожили. В центре города вместо колядок крутят русскую попсу! — возмущаются патриоты в соцсетях и получают тысячную поддержку в виде лайков и репостов от других пользователей. — На Рождественкой ярмарке "Дискотека авария" из динамиков орет, что "ждать уже недолго, скоро будет елка". И это в культурной столице Украины".

Некоторые львовяне даже предлагают оформить петицию про закрытие ярмарки.

"Кто отвечает за это убожество? За этот притон, которым лазит приезжая пьянь и горланит исконно русские песни, а на замечание шлет матом? Что это за праздник украинской кухни в виде шашлыков и картошки-фри? — интересуется Орыся Кимская. — Нужно организоваться и петицию зарегистрировать".

В идеале Львов видят таким: "чистота, порядок, классическая музыка, колядки, вертепы на улицах, улыбающиеся, но строгие полицейские…".

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А пока патриоты переживают о культурном засорении города, далекие от политики люди возмущаются мусорным завалам под домами. Контейнеры переполнены. И чем дальше улица от центра, тем сильнее у живущих там людей ощущение, что последний раз мусоровозы тут появлялись еще в прошлом году.

Зато в "мусорном сериале" новый закрученный сюжет. Львовские отходы обнаружили на закрытой шахте "Бендюжская", которая принадлежит ГП "Львовуголь". Кучи мусора обнаружили местные жители и опознали происхождение по магазинным чекам.

pl.npu.gov.ua Львовский мусор

"Огненный петух" распоясался

В целом год во Львове начался с проблем.

Символ года — огненный петух заявился очень нагло и громко. Только в течение первых дней произошло несколько серьезных пожаров.

Сначала стало известно, что огонь уничтожил уникальную крыивку-музей в селе Басивка Пустомытовского района. Ее восстановили и открыли всего три года назад. Но, по рассказам местных жителей, крыивка с 30-метровым туннелем за это время стала местной достопримечательностью, посмотреть на которую приезжали туристы со всего мира. На пепелище не осталось никаких экспонатов и исторических материалов. Огонь уничтожил фотографии, документы, уникальные архивы, печатные машинки, мини-часовню в которой хранили 70-летнее издание "Молитвенника украинского народа".

Местный житель Роман Пришляк убежден, что имел место, поджег "приуроченный" к 108-летию со дня рождения Бандеры:

"Недавно я забивал гвозди в сосновые стены и доски были влажными, — рассказал он. — Поджечь их тяжело. Скорее всего, стены облили горючей жидкостью и подожгли".

Фото из открытых источников Пожар в здании завода "Электрон" во Львове

На следующий день спасателям пришлось семь часов тушить масштабный пожар в здании львовского завода "Электрон". Более 100 человек и 20 спецмашин унимали "красного петуха". В результате двое спасателей попали в больницу.

Из-за того, что в заводских цехах хранилось много легкогорючих тканей и материалов, пламя расползалось стремительно, а дымовая завеса еще больше усложняла работу пожарных. Когда спасателям удалось потушить огонь, специалисты подсчитали, что огнем было охвачено 2,5 тысячи квадратных метров.

Вскоре пожарных вызвали для тушения пожара в здании, где находятся кабинеты городского управления МВД на улице Степана Бандеры. Тут, к счастью, спасатели справились быстро, поэтому сильно набедокурить огонь не успел.

Количество остальных, хоть и менее масштабных, возгораний сильно увеличило статистику первых дней.

Аппетиты чиновников растут

К хорошим событиям нового года можно отнести разве что громкие задержания нескольких местных взяточников.

Не удалось подзаработать главному специалисту Государственной миграционной службы Украины во Львовской области. За "ускоренную" выдачу биометрических паспортов она запросила по две тысячи гривен за каждый документ.

"В шесть тысяч гривен чиновница оценила оформление трех биометрических паспортов граждан Украины для выезда за границу", — сообщили в пресс-службе Департамента защиты экономики Нацполиции Украины.

Владельцы паспортов решили, что это дорого, поэтому сообщили о сделке в органы, и чиновницу взяли с поличным.

Потом на взятке на взятке попался сотрудник Управления СБУ во Львовской области, который требовал с граждан 6500 долларов США.

"Сотрудники военной прокуратуры Львовского гарнизона зафиксировали факт вымогательства с применением насилия. При получении части денег в размере 1000 долларов вымогателя задержали", – сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Вскоре в пресс-службе СБУ объяснили, что задержанный состоял в группе вымогателей, которые заставляли львовян заниматься контрабандой наркотиков в одну из стран ЕС. А если "жертва" отказывалась играть по правилам банды, с нее требовали "откупного" в особо крупном размере.

Facebook Анатолия Матиоса Задержание на взятке помощника народного депутата

Но самым резонансным задержанием стал арест помощника-консультанта народного депутата от "Народного фронта". Мужчина предложил бизнесмену договор: ему — 140 тысяч гривен, а он за это "не создает препятствия при строительстве многоэтажки и не направляет депутатские запросы и обращения в правоохранительные и контролирующие органы".

Нардеп Юрий Савчук от такого сотрудника сразу открестился, объяснив, что он взял его в команду в последних числах декабря и то на испытательный срок.