Масштабный пожар в мебельном цеху Чернигова

"6 января в 22:22 в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о пожаре цеха по изготовлению мебели расположенного в производственном помещении по переулку Самоквасова, 9А в г. Чернигове", — сказано в сообщении.

Охранник предприятия заметил огонь внутри здания и позвонил по "101". В связи с поздним обнаружением и сообщением о пожаре на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений, площадь пожара составляла 1000 кв. м.

Существовала угроза распространения огня на другие части здания. Поэтому к месту происшествия по повышенному номеру вызова были привлечены дополнительные силы и средства. Всего на тушение пожара было задействовано 9 единиц специальной техники и 38 человек личного состава.

Спасатели в 23:35 локализовали пожар, а в 05:40 он был окончательно ликвидирован.

В результате пожара огнем уничтожена кровля цеха на площади 1000 кв. м., 4 станка для изготовления мебели и материалы (древесностружечная плита).

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