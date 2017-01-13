Смертельный пожар в Балтиморе: погибли 6 детей

Шестеро детей погибли в результате масштабного пожара, который произошел в четверг в американском городе Балтимор. Как сообщают знакомые женщины, погибли шестеро детей.

​Возраст погибших детей, тела которых спасатели извлекли из-под обломков сгоревшего дома, от 9 месяцев до 11 лет. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что мать погибших детей выжила, но получила ожоги во время пожара. Женщина и трое других ее детей госпитализированы.

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