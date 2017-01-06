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При пожаре в центре для беженцев в ФРГ пострадали более 50 человек

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Инцидент произошел в городе Хёфельхоф (земля Северный Рейн - Вестфалия) в бывших военных казармах, где проживают около 500 соискателей на получение убежища в ФРГ.
Работа пожарных
PATRIK STOLLARZ / AFP

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Число пострадавших при пожаре в центре для беженцев на западе Германии превысило 50, передает агентство Sputnik.

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Ранее сообщалось о 30 пострадавших

Инцидент произошел в городе Хёфельхоф (земля Северный Рейн — Вестфалия) в бывших военных казармах, где проживают около 500 соискателей на получение убежища в ФРГ.

По данным полиции, спасатели доставили 30 человек в местные больницы, еще 27 пострадавших, в том числе двое пожарных, получили медицинскую помощь на месте.

Напомним, во вторник, 3 января, во Львове произошел пожар в здании завода "Электрон".

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