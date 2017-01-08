Во Франции в аварии автобуса погибли пять человек

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. По меньшей мере пять человек погибли, 27 получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия на востоке Франции, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.

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Известно, что инцидент произошел в воскресенье утром на дороге в департаменте Сона и Луара. Другие подробности происшествия не сообщаются.

Напомним, в субботу в Киеве на Бориспольской трассе произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого было разбито пять автомобилей. Авария произошла неподалеку от остановки Малая Александровка, в направлении Борисполя.