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В Детройте полыхает автобусный терминал

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Пожар начался ночью на территории автобусного парка. Пожарная служба города перекрыла отрезки улиц, прилегающих к месту возгорания. По некоторым данным, пожару предшествовал взрыв.
Пожар в Детройте
Скриншот Storyful News

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Крыша автобусного терминала рухнула из-за крупного пожара в американском городе Детройт, штат Мичиган, горят несколько автобусов, сообщает телеканал Cleveland 19 News.

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REUTERS Bryan Woolston
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Пожар начался ночью на территории автобусного парка. "Пожарные сообщили, что четыре автобуса горят на месте инцидента. Им удалось отгородить горящие автомобили от остального парка автобусов и резервуаров с сотнями галлонов дизельного топлива", — говорится в сообщении телеканала.

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Пожарная служба города перекрыла отрезки улиц, прилегающих к месту пожара.

Редактор телеканала fox2 в своем Twitter сообщила, что перед пожаром был слышен взрыв. Эта информация пока официально не подтверждалась официальными лицами.

Накануне сообщалось, что в Балтиморе сгорел дом, в котором жила мать с 9 детьми: 6 из них погибли

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