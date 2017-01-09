Во Львове из-за непогоды не смогли выехать на улицы города 80% автобусов

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. В воскресенье в Львове не вышли на свои рейсы 413 из 502 автобусов, сообщает ОО "За Качественный транспорт" на своей странице в Facebook.

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По состоянию на 09:00-09:30 8 января во Львове на 19 маршрутах не выехал ни один автобус, а на 22 автобусных маршрутах уехало не более двух автобусов.

Средний показатель количества автобусов по всем АТП: 18,4% от нужного количества, отметили активисты.

"Не выехало ни одного автобуса на маршруты №1а, 2а, 4а, 6а, 7, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 35, 36, 38, 54", — уточняется в сообщении.

При этом в Львовском городском совете отметили, что ситуация с выпуском на маршруты автобусов значительно лучше, чем вчера. По данным горсовета, много автобусов приостановили работу из-за технические причины — дизель не выдерживает температурных режимов. Однако по состоянию на 10:00 8 января на маршрутах курсировало 27 автобусов "Мера и К", по "Успех БМ" — курсировало 50 машин, по "Фиакр" — курсировало 40, по АТП 14630 — курсировало 37 автобусов, по АТП №1 — курсировало 52 автобусы.

В ЛКП "Львовэлектротранс" сообщили, что по состоянию на 10:00 в городе работало 62 трамваев и 41 троллейбус.

Ранее украинские синоптики прогнозировали пик морозов в стране. По их данным, в некоторых областях температура может опуститься до 29 градусов ниже нуля, также прогнозировались снегопады.