В Украину идут двадцатиградусные морозы

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. До конца недели в Украине ожидается существенное похолодание, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

"Четвертого января днем ​​на Закарпатье и в Карпатах сильный снег, в горах Львовской области и высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей ожидается значительный уровень лавинной опасности; ночью в западных областях, днем ​​в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с; на дорогах местами гололедица", — говорится в сообщении.

Уточняется, что 6-7 января ожидается резкое снижение температуры ночью до 13-19° мороза (в западных, северных и центральных областях местами до 20-26° мороза), днем ​​до 11-17° мороза; в юго-восточной части ночью и днем ​​до 6-13° мороза.

В южных и восточных областях временами снег, местами сильный, метель, усиление ветра 15-22 м/с. 8-9 января сохранится холодная погода, осадки и явления на юге и востоке ослабеют и прекратятся.

Напомним, большинство регионов встретили Новый год со слабыми морозами и без осадков, однако Киев во вторник накрыл небольшой снегопад.

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