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В Киевской области намерены ограничить движение транспорта

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Как сообщается, Киевская областная государственная администрация призывает водителей крупногабаритного транспорта воздержаться от поездок по автодорогам региона.
Люди проходят мимо припаркованных автомобилей в центре Киева. Архивное фото
REUTERS Gleb Garanich

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. В случае продолжения снегопада будет введено ограничение для проезда грузовиков по дорогам государственного значения Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

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В связи с этим Киевская областная государственная администрация призывает водителей крупногабаритного транспорта воздержаться от поездок по автодорогам региона.

"Учитывая ухудшение погодных условий и усиление снегопада, обращаемся к водителям и владельцам крупногабаритного транспорта воздержаться от поездок по автодорогам области. В случае продолжения снегопада возможно введение ограничения движения грузовиков, которым придется или возвращаться, или ждать улучшения погодных условий на специальных стоянках и пунктах обогрева", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за сильных снегопадов коммунальные службы работают в усиленном режиме. Работа значительно затруднена из-за низкой температуры воздуха.

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