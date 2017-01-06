В Кировоградской области из-за снегопада перекрыли движение транспорта

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. В Кировоградской области перекрывают движение на дорогах из-за снегопада, сообщает "Укравтодор" на официальной странице в Facebook.

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В частности, с 12:00 ограничено движение для проезда крупногабаритного транспорта на автомобильных дорогах общего пользования государственного и местного значения Кировоградской области.

С 15:00 будет введен запрет на выезд всех категорий транспортных средств на автодорогах области дорогах общего пользования государственного и местного значения.

Решение о перекрытии дорог было принято на заседании областного оперативного штаба.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничено в трех областях Украины в связи со сложными погодными условиями.