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В Кировоградской области из-за снегопада перекрыли движение транспорта

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С 15:00 будет введен запрет на выезд всех категорий транспортных средств на автодорогах области дорогах общего пользования государственного и местного значения. Решение о перекрытии дорог было принято на заседании областного оперативного штаба.
Сильный снегопад. Архивное фото
RIA News Петр Задорожный | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. В Кировоградской области перекрывают движение на дорогах из-за снегопада, сообщает "Укравтодор" на официальной странице в Facebook.

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В частности, с 12:00 ограничено движение для проезда крупногабаритного транспорта на автомобильных дорогах общего пользования государственного и местного значения Кировоградской области.

С 15:00 будет введен запрет на выезд всех категорий транспортных средств на автодорогах области дорогах общего пользования государственного и местного значения.

Решение о перекрытии дорог было принято на заседании областного оперативного штаба.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничено в трех областях Украины в связи со сложными погодными условиями.

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