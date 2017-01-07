В Украину пришли сильные морозы. Надолго ли?

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Украина в ожидании сильных морозов. На рождественские дни страну накроет циклон с Черного моря.

Циклон принесет резкое снижение температуры по всей территории страны. Ночью синоптики обещают до 13-19 градусов мороза почти по всей территории, местами до 26 градусов мороза. Днем прогнозируют от 11 до 17 градусов мороза.

Подробнее о непогоде в стране в эфире радиостанции "Голос Столицы" рассказала заместитель начальника отдела метеорологических прогнозов Украинского Гидрометцентра Наталия Голеня.

(текст публикуется на языке оригинала)

Коли в столицю прийде похолодання?

— В столиці вже найближчої ночі похолодає до 15-17 градусів морозу. І такий мороз утримається в нас і завтра вдень. По області температурний фон буде мінус 15-20 градусів. Вдень деяке послаблення до 17-18. Невеликий сніг. Але при поривах вітру північного 15-20 метрів за секунду відчуття буде, що це мінус 25, а то і більше. І, причому, хуртовини.

Тобто при такій низькій температурі очікуються заметілі і підвищення сніжного покрову до 35 сантиметрів?

— Ні, це Одеська, Миколаївська області — 35 сантиметрів. На Київщині підвищення снігового покриву десь буде 5-10, на півдні та сході області — 15-20 сантиметрів. І це вже станом аж на 8-9 січня. Найнижча температура в західних і північних областях — це 15-20 градусів, місцями в ніч на Різдво може бути 20-25 градусів морозу. Південь, Центр і Північний Схід — це посередня, скажімо, від 13 до 18 градусів морозу мінімуми будуть, а на Південному Сході наступної доби буде тепло, там ще будуть вдень додатні температури, але згодом туди також завітає мороз 9-14 градусів.

Як довго будуть триматися холоди?

— До 13-14 січня такі морози дещо послаблять свої позиції в західних, північних областях. Але морози утримаються до Старого Нового Року. На Закарпатті вже сніг практично припиниться. Там вже, на Заході, на найближчу добу — невеликий сніг. Згодом вже, 7-9 січня, там практично опадів не буде. Там будуть морози до 20-25 градусів вночі.

Наскільки небезпечна ситуація на Закарпатті?

— На Закарпатті у нас будуть сильний мороз. Особливо в горах. Це буде 20-25 градусів вночі. Вдень температура 8-9 градусів — якщо там з'явиться сонце, а так температура буде 10-15 градусів морозу.

Чи відомо про якусь небезпеку у вигляді тих же лавин?

— Так, залишається в нас така ситуація в горах зі сніговими лавинами.

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Напомним, что из-за снегопадов на всех перевалах Закарпатской области ограничено движение автотранспорта.