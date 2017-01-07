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В пяти областях движение транспорта ограничено - ГСЧС

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Согласно информации, в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях ограничено движение для всех категорий транспортных средств, а в Херсонской области ограничено движение крупногабаритных автомобилей.
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УНИАН

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Ограничения на движение транспорта по состоянию на 19:00 действуют в пяти областях. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

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Так, в Одесской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской области ограничено движение для всех категорий транспортных средств.

Также в Херсонской области ограничено движение крупногабаритных автомобилей.

Отмечается, что для расчистки дорог в Украине привлечены 1 тыс. 429 единиц техники и  1 тыс. 921 человек.

Ранее сообщалось, что движение всех видов транспорта ограничено на ряде автомобильных дорог Днепропетровской области в связи со сложными погодными условиями.

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