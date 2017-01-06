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Движение транспорта из-за непогоды ограничено еще в двух областях

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В плену у непогоды: снегопады, морозы (29)

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Сообщается, что движение ограничено на ряде автомобильных дорог Днепропетровской и Черкасской областей в связи со сложными погодными условиями.
Фуры. Архивное фото
Укравтодор

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Движение всех видов транспорта ограничено на ряде автомобильных дорог Днепропетровской области в связи со сложными погодными условиями, сообщила в пятницу пресс-служба Национальной полиции Украины.

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"Ограничено движение для всех видов транспорта в Днепропетровской области", — говорится в сообщении.

Движение ограничено на дорогах Н-11 Днепропетровск – Николаев, Н-23 Кировоград-Кривой Рог-Запорожье и Р-74 Пятихатки-Кривой Рог-Широкое.

В "Укравтодоре" так же сообщили, что в Черкасской области на автодорогах общего пользования вводится временное ограничение движения транспорта.

"На автодорогах общего пользования с 16 часов 6 января 2017 года вводится временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта", — сообщает ведомство.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничено в трех областях —  Одесской, Николаевской и Херсонской — в связи со сложными погодными условиями.

Напомним, синоптики прогнозировали пик морозов в стране. По их данным, в некоторых областях температура может опуститься до 29 градусов ниже нуля, также прогнозировались снегопады.

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