Специалисты из Польши восстанавливают оскверненные монументы в Быковне

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Укриана. Польские специалисты устраняют повреждения на территории заповедника "Быковнянские могилы" под Киевом, где неизвестные осквернили военное польское кладбище, говорится в микроблоге посольства Польши в Украине в Twitter.

Ранее сообщалось, что вандалы осквернили польское военное кладбище под Киевом. По данным агентства РАР, "на польской части (кладбища) нарисовано "СС Галичина", а на украинской — "ОУН-УПА" (Организации украинских националистов — Украинская повстанческая армия). Минкультуры Украины выразило обеспокоенность в связи с произошедшим. Польское посольство в Киеве направило в МИД Украины дипломатическую ноту. МИД Украины также осудил акт вандализма на территории заповедника "Быковнянские могилы" под Киевом.

"Специализированное польское предприятие устраняет повреждения на территории польского военного кладбища в Быковне под Киевом", — говорится в сообщении.

Польское военное кладбище в Быковне (поселок в черте Киева) было создано в 2011–2012 годах. В братских могилах здесь захоронены почти 3,5 тысячи польских граждан — жертв Катынского расстрела, убитых в 1940 году.